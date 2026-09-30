Marta Roure dona veu a la gratitud amb «Da vida», una cançó sobre les persones que ens sostenen 

La cantant andorrana afincada a Solsona, Marta Roure, presenta “Da vida”, el seu nou single, una cançó íntima i sensible que neix com un agraïment a aquelles persones que apareixen en els moments més difícils i que, d’una manera o altra, ens ajuden a continuar. Escrita i produïda conjuntament amb Jan Buxeda, la cançó dona continuïtat a la nova etapa creativa de l’artista, marcada per la necessitat de posar música i paraules a allò que sovint costa explicar.
“Da vida” és una cançó oberta, en què cada persona pot reconèixer-hi les seves pròpies persones imprescindibles: aquelles que ens acompanyen, ens sostenen i deixen una empremta que continua present fins i tot quan ja no les tenim al costat.
Una cançó sobre l'empremta que deixem
La lletra de “Da vida” parteix d’una mirada molt personal sobre la pèrdua, però parla sobretot de la capacitat que tenen algunes persones de transformar-nos i de donar-nos força quan més ho necessitem.
La cançó comença imaginant un món en què, quan algú marxa, simplement canvia de lloc i continua esperant-nos per compartir el cafè. Però la realitat no va ser així. En canvi, enmig de l’absència i del dolor, hi va haver algú que em va recollir quan ja no podia més i que, d’alguna manera, va respirar per mi. “Em vas recollir, vas respirar per mi”.
A partir d’aquí, “Da vida” construeix un paisatge ple d’imatges que parlen de transformació i esperança: l’hivern que torna a ser abril, el fred que perd el nord, els deserts que floreixen i el riu que torna a córrer. Són imatges que representen tot allò que una persona pot arribar a canviar en la vida d’una altra.
El record acaba convertint-se així en una forma de presència. “Que el món cridi el teu nom / que el cel en guardi el teu so / que el temps no apagui el foc”, canta Marta, reivindicant la necessitat de mantenir viva l’empremta d’aquelles persones que han estat importants.
Donar vida al través de la música
“Da vida” reafirma aquesta nova etapa de Marta Roure, en què la música es converteix en una eina per posar paraules a sentiments i experiències que no sempre són fàcils d’expressar.
La cançó, produïda i mesclada per Jan Buxeda, es mou dins del pop indie i manté aquesta voluntat d’intimitat que caracteritza el nou repertori de l’artista. Una música construïda des de la necessitat d’escriure i convertir en cançó allò que sovint queda sense dir.
El títol, “Da vida”, resumeix precisament aquesta idea: hi ha persones que, amb la seva presència, les seves paraules o simplement amb la manera com ens han acompanyat, són capaces de tornar a fer florir allò que semblava perdut. I potser aquesta és la millor manera d’entendre la cançó: “no recordar només qui ens falta sinó agrair qui es va quedar per sostenir-nos mentre apreníem a ser algú diferent.”
“Da vida” està disponible en totes les plataformes digitals des d’aquest divendres 2 d’octubre de 2026.
Marta Roure
Marta Roure és una de les veus més representatives de la música andorrana contemporània. Després d’una trajectòria vinculada a la cançó i a diferents projectes musicals, actualment inicia una nova etapa creativa en què aposta per un repertori més íntim i personal, construït des de l’escriptura i l’expressió de les emocions.
Amb “Da vida”, Marta Roure continua aprofundint en aquesta nova etapa artística, acompanyada novament de Jan Buxeda, amb qui comparteix la composició i la producció del single.
Crèdits
- Artista: Marta Roure
- Títol: Da vida
- Gènere: Pop Indie
- Composició: Marta Roure i Jan Buxeda
- Producció, mescla i màster: Jan Buxeda
- Segell: Crea Music
- Enllaç directe a totes les plataformes digitals: https://orcd.co/davida