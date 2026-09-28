Judit Gisbert reclama responsabilitat política per evitar generar «una alarma que no es correspon amb la realitat»

L’alcaldessa de Solsona, Judit Gisbert, reclama responsabilitat política per abordar els darrers incidents registrats a la ciutat amb “rigor i serenitat” i evitar que episodis puntuals acabin generant una percepció d’inseguretat generalitzada. Ho va fer durant el darrer Ple municipal, en què va defensar que el govern de la ciutat treballa coordinadament amb els cossos policials “amb discreció” i prioritzant que les actuacions es facin de manera adequada.
“Una cosa és tenir episodis d’incivisme, conflictes puntuals o aldarulls, i una altra de ben diferent és afirmar que tenim una situació generalitzada d’inseguretat”, va afirmar l’alcaldessa. Gisbert remarca la necessitat de distingir entre informar sobre fets concrets i construir, a partir d’aquests episodis, un relat que pugui transmetre a la ciutadania una sensació d’inseguretat permanent.
La batllessa va reiterar que l’Ajuntament treballa diàriament en coordinació amb la Policia Local i els Mossos d’Esquadra, planificant actuacions i donant resposta a les incidències que es produeixen. L’alcaldessa va reconèixer que, en determinades situacions, l’Ajuntament voldria poder actuar amb més marge, però que algunes de les eines necessàries depenen d’administracions superiors o de la legislació.
De totes maneres, va reconèixer la tasca de la Policia Local i els esforços que s’estan fent des de fa temps per dignificar-ne la feina i va subratllar que és “un cos que treballa amb ganes i compromís”.
“Solucions i no soroll”
Davant dels episodis registrats aquest mes, l’alcaldessa assegura que el govern municipal continuarà treballant per millorar la convivència i donar resposta als problemes que es puguin produir. “La ciutadania necessita solucions davant d’un problema real i no soroll”. Per això, “hi ha actuacions policials que, precisament perquè han de funcionar, s’han de treballar amb discreció”.
Més contundència
Per la seva banda, el portaveu de Treballem per Solsona, Marc Barbens, va emplaçar el govern municipal a actuar amb més contundència, rapidesa i transparència.
L’oposició reclama que s’expliquin, de manera anonimitzada, determinades situacions que són conegudes públicament, i evitar que tercers en puguin fer un ús que “no sempre és bo per a la ciutadania”.
Treballem per Solsona demana “un canvi de rumb” en una sèrie de polítiques municipals. Barbens sosté que “tenim eines de poble però tenim problemes de ciutat, i hem de ser conscients que no som diferents de la resta de capitals de la Catalunya interior, i les distàncies cada vegada es difuminen més”.
En aquest sentit, aquest grup considera que l’Ajuntament disposa de marge per actuar en qüestions com la gestió de les ocupacions il·legals i mitjançant polítiques transversals en àmbits com els serveis socials, l’urbanisme o la cultura, amb efectes a més llarg termini.