Navès i Ardèvol proposen caminades populars amb itineraris i ofertes diverses aquest dissabte

Aquest dissabte, qui s'apropi a Navès o Ardèvol podrà sumar-se a una de les dues caminades programades. A Navès, la caminada coincideix amb la Festa Major, mentre que a Ardèvol s'ha plantejat com a introducció a la Festa de les Noies. S'ofereixen recorreguts diferenciats i serveis a disposició de tots els inscrits. Es busca posar en valor tant la pràctica esportiva com la participació en les celebracions locals i l'experiència col·lectiva d'estar a l'aire lliure.
Informació específica sobre la caminada de Navès
Els Joves de Navès han dissenyat dues rutes: la llarga suma 13,5 km; la curta, 8,5 km. Per apuntar-se caldrà abonar vuit euros i fer la inscripció mitja hora abans de l'inici, a la sala d'Esplai. La sortida és a les nou del matí. S'han previst avituallaments durant els dos recorreguts. Els primers cent inscrits rebran un obsequi. Per consultes, l'organització respon a info@jovesnaves.cat.
Els detalls dels recorreguts de Navès mostren diferències clares: el traçat llarg s'inicia a la sala d'Esplai, dirigeix als participants cap al dipòsit de Duocastella —on s'hi serveix l'esmorzar— i després segueix per Cal Magí, Pla d'Abella i Linya, amb avituallament en aquest punt. A continuació, el grup s'encamina cap al pantà de Sant Ponç i enfila el tram de pujada cap a Viladàs, on es localitza un tercer punt d'avituallament, abans de tornar a la sala d'Esplai. Pel que fa a la versió curta, la ruta després de l'esmorzar passa per Viladàs i Can Cols, amb un avituallament abans de completar la tornada. L'organització demana puntualitat als participants.
Caminada popular prevista a Ardèvol
Simultàniament, Ardèvol acollirà dissabte la seva caminada popular, amb sortida a les 9.30 h des del Local d’Ardèvol. Es planteja una ruta única de 13 km, incloent-hi un punt d’avituallament aproximadament a mig trajecte. Un cop finalitzada la marxa, se servirà un vermut per als assistents. La inscripció té un cost de cinc euros. Es requereix confirmar l’assistència mitjançant un missatge al telèfon 621300262.