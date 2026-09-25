Escola Arrels II de Solsona: una estada a Irlanda, molt més que un viatge

Aquest estiu, la Bibiana Garriga Montaner ha tingut l’oportunitat de viure una experiència molt especial: una estada de tres setmanes a Irlanda gràcies a la Beca Mossèn Ferran (beca que permet a l’alumnat una estada a l’estranger durant unes setmanes). Durant aquest temps, ha pogut practicar i millorar el seu anglès, conèixer persones d’altres parts del món i descobrir una nova cultura.
L’estada amb una família d’acollida li ha permès viure el dia a dia d’una manera molt natural. Alguns dies es quedaven a casa, parlant, mirant una sèrie o sortint a passejar, mentre que d’altres feien activitats com visitar ciutats, anar a un parc d’atraccions o fer excursions. La llibertat per decidir les activitats i compartir el dia a dia amb la família va fer que se sentís «una més de la família».
Més enllà de l’aprenentatge de la llengua, la Bibiana destaca especialment el creixement personal que li ha aportat aquesta experiència. Viure en un altre país, relacionar-se amb persones que no coneixia i comunicar-se en anglès l’ha ajudat a guanyar confiança, a ser més independent i a sortir de la seva zona de confort.
Tot i que en un futur no es planteja dedicar-se professionalment als idiomes, té clar que l’anglès serà important tant en els seus estudis com en la seva vida personal. El seu objectiu és continuar formant-se fins a poder parlar-lo amb llibertat i confiança, i ja té pensat examinar-se del nivell C2.
La Bibiana valora molt positivament l’experiència i anima els alumnes d’Arrels a presentar-se a la Beca Mossèn Ferran. Per a ella, és una oportunitat per aprendre, conèixer una nova cultura, fer noves amistats i créixer personalment. Als futurs candidats els recomana, sobretot, no tenir por de parlar en anglès, participar en tot el que puguin i gaudir de l’experiència.
Quan li demanem que defineixi aquestes tres setmanes en una sola frase, la seva resposta és clara: «Molt més que un viatge». Una experiència que, sens dubte, recordarà sempre.