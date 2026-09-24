24 de setembre de 2026

Cerca Cercar | Newsletters Suscripcio a Newsletter |

ara mateix

10:30
ara mateix

La Vermuteria de Solsona celebra l'aniversari amb una jornada farcida d’actes i propostes

Cultura i Mitjans

L'establiment solsoní commemora el proper dissabte vuit anys amb menús, actuacions musicals i diferents plats per a públics diversos

  • Façana i Terrassa de la Vermuteria

ARA A PORTADA

Publicat el 24 de setembre de 2026 a les 18:15

La Vermuteria de Solsona marca el seu vuitè any d’obertura i ho fa transformant la plaça de Sant Roc en l’epicentre d’una jornada d’actes variats. Aquest establiment, identificat pel compromís amb la cuina de proximitat i sostenible, ofereix un ventall gastronòmic que abasta des d’alternatives veganes i vegetarianes fins a plats de carn o peix. Dins la carta, productes frescos recollits de l’horta pròpia prenen protagonisme, i les tapes de qualitat en són complement essencial. El local, amb un ambient canviant segons l’hora, es manté apte tant per a la pausa del vermut com per al sopar.
 

Programa d’activitats per l’aniversari

L’agenda arrenca dissabte a les 12:00 h i es desplega fins entrada la matinada. El calendari d’actes integra el ‘Vermutillo’, que proposa un pack de vermut, beguda i samarreta; concerts en directe amb presència dels coneguts Good Rocking To Night; una paella oberta a tothom; i sessions amb DJ Tropical Smash i Pau Irla. El castell de focs artificials lluirà a les 23:00 h. Els horaris s’han dissenyat per acomodar totes les preferències dels participants.

Els responsables de la iniciativa remarquen la flexibilitat de la celebració i volen facilitar la participació: “Que no pots venir al vermut? Ens veiem a la tarda!” “Que a la tarda no pots? Doncs a la nit.” “Que pots venir a tot? AIXÒ JA ENS AGRADA MÉS!” En cas que no es pugui assistir, expressen “Ohh quina llàstima!”. L’organització busca que qualsevol persona pugui sumar-se al llarg del dia.

Horaris i activitats 

 Dissabte · 12:00 h a 01:30 h 

12:00 h. Vermutillo (Pack Vermut + 2 beures + samarreta 25 euros)

13:00 h. Concert dels llegendaris Good Rocking To Night, espectacle assegurat. 

15:00 h. Paella popular (Pack Paella + Beure + Samarreta 20 euros)

17:00 h. Torn de tarda Dj. Tropical Smash.

A les 20:00 h. Concert  Smou Poc (Pack Wrap + beure + samarreta 20 euros)

A les 22:00 h. Concert  The Troit

A les 23:00 h. Castell de Focs

A les 00:00 h. Dj. Pau Irla

Vermut, tarda, vespre… o tot el dia.

 

La plaça de Sant Roc, nucli de la festa i la restauració de proximitat

L’últim missatge de convocatòria resumeix l’essència de l’esdeveniment: “Vermut, tarda, vespre… o tot el dia.” “Veniu a celebrar-ho amb nosaltres! ” Totes les activitats es concentren a la plaça de Sant Roc, que s’ha consolidat com a pol de referència per a la cuina i l’oferta d’oci de Solsona.

Escull Solsona com la teva font preferida de Google

Et pot interessar