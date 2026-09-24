La Vermuteria de Solsona celebra l'aniversari amb una jornada farcida d’actes i propostes

La Vermuteria de Solsona marca el seu vuitè any d’obertura i ho fa transformant la plaça de Sant Roc en l’epicentre d’una jornada d’actes variats. Aquest establiment, identificat pel compromís amb la cuina de proximitat i sostenible, ofereix un ventall gastronòmic que abasta des d’alternatives veganes i vegetarianes fins a plats de carn o peix. Dins la carta, productes frescos recollits de l’horta pròpia prenen protagonisme, i les tapes de qualitat en són complement essencial. El local, amb un ambient canviant segons l’hora, es manté apte tant per a la pausa del vermut com per al sopar.
Programa d’activitats per l’aniversari
L’agenda arrenca dissabte a les 12:00 h i es desplega fins entrada la matinada. El calendari d’actes integra el ‘Vermutillo’, que proposa un pack de vermut, beguda i samarreta; concerts en directe amb presència dels coneguts Good Rocking To Night; una paella oberta a tothom; i sessions amb DJ Tropical Smash i Pau Irla. El castell de focs artificials lluirà a les 23:00 h. Els horaris s’han dissenyat per acomodar totes les preferències dels participants.
Els responsables de la iniciativa remarquen la flexibilitat de la celebració i volen facilitar la participació: “Que no pots venir al vermut? Ens veiem a la tarda!” “Que a la tarda no pots? Doncs a la nit.” “Que pots venir a tot? AIXÒ JA ENS AGRADA MÉS!” En cas que no es pugui assistir, expressen “Ohh quina llàstima!”. L’organització busca que qualsevol persona pugui sumar-se al llarg del dia.
Horaris i activitats
Dissabte · 12:00 h a 01:30 h
12:00 h. Vermutillo (Pack Vermut + 2 beures + samarreta 25 euros)
13:00 h. Concert dels llegendaris Good Rocking To Night, espectacle assegurat.
15:00 h. Paella popular (Pack Paella + Beure + Samarreta 20 euros)
17:00 h. Torn de tarda Dj. Tropical Smash.
A les 20:00 h. Concert Smou Poc (Pack Wrap + beure + samarreta 20 euros)
A les 22:00 h. Concert The Troit
A les 23:00 h. Castell de Focs
A les 00:00 h. Dj. Pau Irla
Vermut, tarda, vespre… o tot el dia.
La plaça de Sant Roc, nucli de la festa i la restauració de proximitat
L’últim missatge de convocatòria resumeix l’essència de l’esdeveniment: “Vermut, tarda, vespre… o tot el dia.” “Veniu a celebrar-ho amb nosaltres! ” Totes les activitats es concentren a la plaça de Sant Roc, que s’ha consolidat com a pol de referència per a la cuina i l’oferta d’oci de Solsona.