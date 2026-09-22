Solsona eleva a 20.000 euros anuals l’aportació directa al Carnaval

L’Ajuntament de Solsona incrementa en un 66,6 per cent l’aportació econòmica anual directa que destina a l’organització del Carnaval, que passa dels 12.000 als 20.000 euros. Així ho estableix el nou conveni de col·laboració signat el mes d’agost per l’alcaldessa, Judit Gisbert, i el president de l’Associació de Festes del Carnaval de Solsona, Pere Barbens, amb vigència fins al 2029.
A partir de l’any que ve, el consistori farà una aportació anual de 20.000 euros a l’Associació de Festes del Carnaval de Solsona per contribuir al finançament de la celebració de la festa. Per a l’exercici en curs, d’altra banda, l’Ajuntament afegeix una aportació extraordinària de 6.000 euros als 12.000 euros previstos en el conveni anterior, de manera que l’aportació municipal corresponent a l’edició d’enguany ascendeix a 18.000 euros.
A canvi, l’Associació de Festes del Carnaval assumeix l’organització de la festa i es compromet a presentar la justificació econòmica de cada edició abans del 30 de juny de l’any següent.
50 % de la recaptació a la via pública
El conveni també manté altres formes de col·laboració municipal amb el Carnaval, tal com s’ha fet cada any. Entre aquestes, hi ha la destinació a l’associació del 50 % de la recaptació obtinguda per l’ocupació de la via pública amb parades i atraccions durant la festa. L’any 2025 aquesta quantitat va ser de 3.462 euros, una xifra que es manté força estable d’un any a l’altre.
Cessió d’espais
Així mateix, l’Ajuntament cedeix gratuïtament a l’organització la sala polivalent durant els dies de celebració del Carnaval i en els dies previs necessaris per preparar la festa. Igualment, posa a disposició de l’associació un espai de 100 metres quadrats del magatzem municipal per a l’emmagatzematge dels elements festius del Carnaval.
Entre els compromisos municipals hi ha també la contractació dels lavabos químics que s’instal·len a la via pública durant el Carnaval i el servei de neteja, així com la contractació de fins a dos punts de connexió de fibra òptica per donar resposta a les necessitats de l’organització.
A banda d’aquests acords, l’Ajuntament i l’Associació de Festes mantenen un altre conveni de col·laboració amb què la ciutat contribueix al lloguer de les dependències de Lo Cal Boig, on s’exposen els gegants durant tot l’any, amb una aportació municipal de 605 euros mensuals, equivalent a 7.260 euros anuals.
L’alcaldessa de Solsona, Judit Gisbert, assegura que la participació municipal a la festa en realitat duplica l’aportació econòmica directa, si es tenen en compte diverses despeses logístiques, de publicitat, neteja extraordinària, equipaments o punts de llum, entre d’altres.
Per a Judit Gisbert, “el Carnaval és una festa indestriable de l’imaginari col·lectiu solsoní i un dels elements que identifiquen la ciutat, tant per a la població com per a les persones que ens visiten”. Segons Gisbert, “aquesta vinculació amb la ciutat té també una dimensió de projecció exterior, perquè el Carnaval reforça la marca de Solsona com a ciutat gegantera amb una identitat cultural pròpia”.
Per aquest motiu, “el compromís econòmic i logístic de l’Ajuntament amb el Carnaval s’ha anat incrementant al llarg dels anys, en paral·lel a la voluntat de continuar donant suport a una festa que té una incidència destacada en la vida cultural i social de la ciutat i un important impacte econòmic”. L’últim increment econòmic s’havia segellat el 2019, quan es va passar dels 9.500 als 12.000 euros anuals.