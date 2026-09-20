El Centre Solsona Activa Centre de Salut Integral ha ampliat els serveis amb un nou ecògraf GE LOGIC R9. L’aparell, presentat com un dels més destacats per les seves capacitats d’imatge i funcionalitats, suposa un avanç per la ciutat. Fins ara, no existia cap ecògraf similar a Solsona. Aquest canvi evita que la ciutadania hagi de traslladar-se a altres localitats per proves diagnòstiques com aquestes. Així es cobreix una necessitat que quedava pendent fins aquest moment.\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tRicardo González de WEELKO MEDICAL al costat d`Arnau i Miquel d`ACTIVA SOLSONA\r\n\t \r\n\r\n\r\n\r\n\r\nAbans de la instal·lació, qualsevol ecografia amb alta precisió exigia un viatge fins a Manresa o Berga. La companyia responsable de subministrar la màquina és WEELKO MEDICAL, empresa catalana amb seu a Berga. Aquesta firma centra la seva activitat en el desenvolupament de tecnologia aplicada a fisioteràpia i rehabilitació, a més de fabricar camilles NAGGURA i distribuir solucions mèdiques avançades.\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tAmb l`equip Activa Solsona\r\n\t \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n