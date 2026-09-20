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El Centre de Salut Activa Solsona estrena ecògraf

Societat

El centre de salut integral ha incorporat un ecògraf d'última tecnologia

  • El nou ecògraf
  • Ricardo González de WEELKO MEDICAL al costat d'Arnau i Miquel d'ACTIVA SOLSONA
  • Amb l'equip Activa Solsona

ARA A PORTADA

Publicat el 20 de setembre de 2026 a les 17:52

El Centre Solsona Activa Centre de Salut Integral ha ampliat els serveis amb un nou ecògraf GE LOGIC R9. L’aparell, presentat com un dels més destacats per les seves capacitats d’imatge i funcionalitats, suposa un avanç per la ciutat. Fins ara, no existia cap ecògraf similar a Solsona. Aquest canvi evita que la ciutadania hagi de traslladar-se a altres localitats per proves diagnòstiques com aquestes. Així es cobreix una necessitat que quedava pendent fins aquest moment.

 

  • Ricardo González de WEELKO MEDICAL al costat d`Arnau i Miquel d`ACTIVA SOLSONA

Abans de la instal·lació, qualsevol ecografia amb alta precisió exigia un viatge fins a Manresa o Berga. La companyia responsable de subministrar la màquina és WEELKO MEDICAL, empresa catalana amb seu a Berga. Aquesta firma centra la seva activitat en el desenvolupament de tecnologia aplicada a fisioteràpia i rehabilitació, a més de fabricar camilles NAGGURA i distribuir solucions mèdiques avançades.

 

  • Amb l`equip Activa Solsona

 

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