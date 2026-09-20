Solsona celebrarà la vuitena edició dels Reconeixements Empresarials el 8 d'octubre

La comarca del Solsonès s'organitza per acollir la vuitena convocatòria dels Reconeixements Empresarials, una jornada ja instaurada per donar protagonisme a les empreses que operen al territori. L'acte, programat per el dijous 8 d'octubre a partir de les 20 h al restaurant Nòmada de Solsona, té com a funció destacar el teixit empresarial local i habilitar un entorn per a l'intercanvi entre empresaris, professionals i agents econòmics. Aquesta edició proposa espais per conversar i dinàmiques pensades per facilitar la interacció professional, sempre mantenint el focus en les connexions i els vincles.
Programa de la vetllada i activitats destacades
L'esdeveniment s'obrirà amb una copa de benvinguda i música en directe interpretada per la violoncel·lista Núria Conangla. Després, Joan Soler Sucarrats intervindrà amb una ponència sota el títol «Manual per prendre les pitjors decisions possibles». Seguidament es farà el lliurament dels Reconeixements Empresarials 2026, amb Ester Vila encarregada de conduir l'acte. La trobada finalitzarà amb un sopar relacional, servit dret, per afavorir nous contactes i l'intercanvi entre negocis i professionals. L'organització recau en Empreses Solsonès, el Gremi de Turisme, UBIC Solsona, l'Ajuntament de Solsona i l'Agència de Desenvolupament de Solsona i Cardona, amb la col·laboració de la Diputació de Lleida i el Consell Comarcal del Solsonès.
Inscripcions i participació en els reconeixements empresarials
El preu de l'entrada a la gala és de 30 euros, i es podran adquirir fins el diumenge 4 d'octubre, cinc dies abans de la cita. Les entrades estan disponibles per mitjà del portal digital Entrades Solsones. Aquesta convocatòria vol ser un espai per a negocis i professionals locals que busquen intercanviar perspectives i reforçar la xarxa empresarial en un ambient relaxat. Les empreses queden al centre d'una vetllada que ja s'ha posicionat com a punt de trobada principal dins la comarca.