L'Aplec Independentista del Castellvell convida a mirar endavant

Després de la decepció del postprocés tornen a sorgir brots verds que tornen a mobilitzar i incorporen una nova fornada de joves amb ganes de mirar endavant. Els exemples són molts i, a l'Aplec, en vam poder conèixer tres que han tingut un impacte important. En Roger del Correllengua Agermanat va explicar com va sorgir aquesta iniciativa, que aquest 2026 ha portat la flama de la llengua arreu dels Països Catalans implicant a milers de persones i entitats. La Montse, la Yecenia, la Judit i la Gicela, del Projecte Vincles de Cervera, van explicar aquesta iniciativa d'Òmnium Cultural que busca crear grups de conversa en català amb persones nouvingudes, per aprendre la llengua i fer cohesió social. I la Berta, de l'Assemblea Educativa del Solsonès, va explicar la lluita dels docents per una educació de qualitat i la millora de condicions de treball de docents, Personal d'Atenció Educativa i alumnes. I de la taula rodona en van sortir unes conclusions: és important que aquestes iniciatives i lluites busquin crear dinàmiques de treball conjunt i que el futur del país passa per la inclusió i en integrar a tothom, perquè hem de construir el país de tothom.
I, després d’uns anys de format senzill, l’Aplec va recuperar la seva estructura clàssica, recuperant el concert de la nit, que va anar acompanyat d’un sopar popular de productes de proximitat. Els De Gairó van encandilar la plaça Sant Pere amb les havaneres “a la nostra manera” i després, els Statu Quòniam van oferir una descàrrega de rap en català energètic i combatiu que va fer ballar fort el públic assistent.
Aquest aplec ha sigut una 36a edició d’un acte que va començar el 1990, enguany organitzada per La Fura, Òmnium Solsonès i Arran Solsonès.