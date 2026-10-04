Llobera escalfa motors per a la 22a edició de la Fira de l'Empelt

Llobera ja ho té tot a punt per celebrar una nova edició de la Fira de l'Empelt. El certamen, que enguany arriba a la seva 22a edició, oferirà un cap de setmana ple de propostes participatives que inclouen des de les tradicionals mostres d'artesania i xerrades tècniques fins a activitats esportives, propostes literàries i degustacions gastronòmiques.
Tot i que el gruix de la fira es concentrarà el dissabte i diumenge, el programa s'obrirà el divendres 9 d'octubre a les 19.00 h a la Biblioteca Municipal amb el taller gratuït «Menopausa sense tabús», a càrrec de la fisiosexòloga Marta Galobardes.
Dissabte 10 d'octubre: Natura, cultura i gastronomia
La jornada de dissabte començarà ben d'hora, a les 07.00 h, amb l'esmorzar i la batuda de senglar organitzada per la Societat de Caçadors (oberta a tothom segons normativa), seguit del tradicional dinar de germanor. A les 08.00 h tindrà lloc la caminada circular amb parada a la masia Viladot (inscripcions a les 07.30 h, 10 euros), que comptarà amb la participació de Marta Lloret (La Caçadora de Masies) i la presentació del llibre poemari il·lustrat Apagès (L'Arada, 2024), de Lola Casas, Àngela Solé i Manel Ariza.
Al migdia (12.00 h) es podrà gaudir de la instal·lació artística i sonora ZUB!, de Marta Ricart i Montserrat Isanta (entrades a la taquilla i a la plataforma de Turisme Solsonès).
L'obertura oficial de la fira serà a les 16.00 h, donant pas a un berenar literari amb la poesia de Clementina Arderiu al bosquet de Llobera (16.30 h). L'esport prendrà el relleu a les 17.30 h a la pista poliesportiva amb la disputa de la Supercopa Comarcal de Futbol Sala entre el FS Llobera i un rival per confirmar.
Tancarà el dia la IV Mostra Gastronòmica a les 19.30 h a la Plaça de l'Ajuntament, amb el servei de tapes de l'Hostal Nou, Fruits Taribó i vi del Celler del Miracle, a més d'entrepans i begudes, tot amenitzat amb el pop-rock en directe del grup solsoní Smou Poc.
Diumenge 11 d'octubre: Viverisme, esport i l'arrossada popular
El diumenge les instal·lacions firals obriran a les 09.00 h. Al matí tindrà lloc la prova del circuit de CROS Escolar del Solsonès (11.00 h) i la xerrada sobre el món dels vivers a càrrec del viverista JJ Mina al local social. A les 12.30 h, la música en directe tornarà amb el vermut musical a càrrec de Les Dues.
L'àpat central de la jornada serà l'Arrossada Popular a les 14.30 h al local dels Caçadors. Les places són limitades i cal fer inscripció prèvia via WhatsApp al 689 293 150 abans del divendres 9 d'octubre (els tiquets es recolliran a la recepció de la fira).
A la tarda, a les 16.30 h, es disputarà la Tirada de Bitlles Catalanes amb el Club de Bitlles Olius, i la fira es clourà a les 19.00 h amb el tradicional sorteig de la llumineta.
Activitats continuades i exposicions
En el transcurs de la fira, el públic trobarà parades de productes artesans, demostracions d'oficis, servei d'esmolet de eines i ganivets, taller i actuació dels Gegants de Bertrans, els jocs tradicionals de Fefe i companyia, inflables de Playmobil i servei de barra amb entrepans i tapes de senglar. Així mateix, durant tot el dia es podrà visitar la mostra del projecte d'ampliació de l'Escola de Llobera.
Nota: La Comissió de Festes es reserva el dret de modificar el programa i no es fa responsable dels incidents que puguin ocórrer durant els actes.