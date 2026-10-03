El Concurs de Fotografia «el Solsonès» arriba a la quinzena edició amb les fires de la comarca com a protagonistes

El Consell Comarcal del Solsonès convoca la XV edició del Concurs de Fotografia “el Solsonès”, que enguany proposa com a tema “Les fires del Solsonès”. El certamen convida a retratar les diferents fires que se celebren als municipis de la comarca i a mostrar, a través de la fotografia, la diversitat d’activitats, persones, productes i escenes que formen part de la vida social i cultural del territori.
El concurs és obert a tothom i cada autor podrà presentar un màxim de dues obres. Les fotografies hauran d’identificar obligatòriament el municipi on han estat realitzades.
El termini d’admissió de les obres serà de l’1 al 31 d’octubre de 2026. Les fotografies s’hauran de presentar en un suport rígid de 2 a 3 mm de gruix i de 30 × 40 cm, amb paspartú negre o blanc, a les dependències del Consell Comarcal del Solsonès, al carrer dels Dominics, 12, planta del Consell Comarcal, de Solsona.
El jurat estarà format per fotògrafs professionals de la comarca del Solsonès, un representant de Turisme Solsonès i un representant del Consell Comarcal del Solsonès. El veredicte serà públic i es donarà a conèixer el dissabte 28 de novembre de 2026, jornada en què també tindrà lloc el lliurament de premis.
El certamen estableix tres premis, dotats amb 150 euros per al primer classificat, 100 euros per al segon i 50 euros per al tercer. Les obres premiades passaran a ser propietat del Consell Comarcal del Solsonès.
A més, totes les fotografies presentades formaran part d’una exposició al Consell Comarcal del Solsonès, que es podrà visitar del 28 de novembre de 2026 al 6 de gener de 2027.
Una mirada fotogràfica al Solsonès
Amb la nova temàtica, el concurs posa ara el focus en les fires del Solsonès com a espais de trobada i de vida col·lectiva, oferint l’oportunitat de captar fotogràficament moments, activitats, persones, oficis i tradicions vinculats a les diferents poblacions de la comarca.
La iniciativa està organitzada pel Consell Comarcal del Solsonès, Marc Ramonet, Kàtia Prat, de Cop Mèdia i Petits Fotografia, amb la col·laboració de Turisme Solsonès i el suport de l’Institut d’Estudis Ilerdencs.