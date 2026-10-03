Obert el termini de sol·licitud d’assessoraments especialitzats per a les empreses de Solsona i Cardona

L’Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona (Adlsolcar) posa en marxa aquest octubre la vuitena edició del servei d’assessoraments especialitzats, una iniciativa destinada a millorar la competitivitat de les activitats econòmiques. Les empreses interessades podran presentar la sol·licitud fins al 9 d’octubre.
Enguany, el programa s’adreça exclusivament a empreses de Solsona i Cardona, tant per a persones físiques com jurídiques, i disposa de 12 places. Cadascun dels negocis beneficiaris rebrà vuit hores d’assessorament a càrrec de professionals experts i externs.
Les empreses podran escollir entre deu àmbits d’especialització: digitalització i màrqueting digital; gestió econòmica i financera; gestió del talent i del canvi; estratègia i model de negoci amb valor compartit; millora de les vendes industrials B2B amb intel·ligència artificial; eficiència de processos; transició energètica; ciberseguretat; benestar i gestió emocional per a persones emprenedores, i millora de l’establiment comercial.
D’aquesta manera, el programa busca adaptar l’acompanyament a les necessitats concretes de cada activitat econòmica, tot incorporant en aquesta edició àmbits vinculats tant a la gestió empresarial com als nous reptes tecnològics i organitzatius.
El servei està finançat pels ajuntaments de Solsona i Cardona, amb el suport de la Diputació de Barcelona i el Departament d’Empresa i Treball, i és coordinat pel Punt Empresa de l’Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona.
Un centenar d’empreses assessorades en set anys
El programa arriba a la vuitena edició després d’haver beneficiat 100 empreses des de la seva posada en marxa, l’any 2019. Durant aquests anys, l’àmbit més sol·licitat ha estat el del control econòmic i financer, que concentra el 35 % dels assessoraments. En l’última edició, aquesta demanda va arribar al 50 %, seguida de la millora de processos, amb un 30 %.
Per seleccionar les empreses beneficiàries es tindran en compte diferents criteris, com haver participat durant els darrers dos anys en formacions relacionades amb l’àmbit d’assessorament sol·licitat, la pertinença a una associació empresarial local, que el projecte plantejat sigui col·laboratiu amb una altra empresa o que sigui la primera vegada que se sol·licita el servei.
Inscripcions fins al 9 d’octubre
El termini d’inscripcions s’ha obert aquest dijous i es tancarà el dia 9. Les sol·licituds s’hauran de presentar mitjançant el formulari en línia disponible a l’apartat d’Ajuts i subvencions del web de l’Adlsolcar. Les empreses que necessitin més informació poden adreçar-se al Punt Empresa de l’Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona a través del correu electrònic puntempresa@adlsolcar.cat.