Solsona convoca dues sessions informatives sobre els nous ajuts per a rehabilitar habitatges del nucli antic

L’Ajuntament de Solsona convoca dues sessions informatives per explicar els nous ajuts per a obres de rehabilitació, reforma i millora d’habitatges del nucli antic, inclòs l’àmbit dels passatges Guitart i Vall Fred. Les trobades es faran el dimecres 7 d’octubre, coincidint amb la proximitat de l’obertura de la primera convocatòria d’aquestes subvencions, prevista durant el mes d’octubre.
La primera sessió, a les quatre de la tarda, s’adreça a tècnics i professionals que intervenen en la rehabilitació d’habitatges. A les sis, la trobada serà amb el veïnat i els titulars d’immobles de l’àmbit del nucli antic que puguin tenir interès en aquestes subvencions.
Ambdues sessions es faran a la sala cultural de l’ajuntament i tenen per objectiu explicar les característiques dels ajuts, resoldre dubtes i presentar el procediment de sol·licitud. Hi participaran responsables municipals i de la cooperativa d’habitatge Celobert, redactora de la memòria del Pla d’intervenció integral del nucli antic de Solsona.
Les bases reguladores dels ajuts, que es poden consultar aquí, van quedar aprovades definitivament en el Ple municipal del mes de setembre. Aquestes subvencions tenen com a objectiu afavorir la rehabilitació dels habitatges i contribuir a ampliar l’oferta d’habitatge habitual, permanent i assequible. En queden exclosos els pisos turístics amb llicència vigent al Registra de Turisme de Catalunya i els que tinguin contractes de lloguer de temporada.
Aquests ajuts s’estructuren en dos programes, un per a aquells immobles buits o en desús que s’incorporin a la Borsa de lloguer social, que pot cobrir fins a 50.000 euros per habitatge, i un altre per a obres en llars destinades a ús habitual i permanent, de fins a 25.000 euros per habitatge.
El primer programa té una dotació de 210.000 euros anuals els anys 2026 i 2027 i el segon, 280.000 euros anuals per als mateixos exercicis. En ambdós casos, la subvenció podrà cobrir fins al 70 per cent de la despesa acreditada. Les sol·licituds s’atendran per ordre de presentació fins a exhaurir la dotació disponible.
Aquesta convocatòria forma part de les actuacions del Pla de barris 2025-2029 per mobilitzar els més de 230 pisos buits del nucli antic i millorar les condicions d’habitabilitat d’aquells on ja hi viuen veïns. Dels 12,5 milions d’euros d’injecció per al centre històric i el entorn més immediat, la intervenció sobre els habitatges suposa el paquet més important de fons.