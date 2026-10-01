Solsona treu a concurs tres places per a Tresoreria, equipaments culturals i Escola de Música

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Solsona ha aprovat la convocatòria dels concursos-oposició per cobrir una plaça de tècnic/a superior de Tresoreria, una altra d’encarregat/ada d’equipaments culturals i una altra de professor/a de violoncel per a l’Escola Municipal de Música Joan Roure, totes tres vacants des d’aquest any. A més, se’n preveu una d’addicional per a una futura vacant que es pugui produir en l’oferta pública d’ocupació de l’exercici 2027.
En el cas del lloc de tècnic/a superior de Tresoreria, es tracta d’una plaça de funcionari de carrera. Entre les tasques que se li assignaran, hi ha la tramitació dels expedients administratius propis del departament i d’expedients de gestió de tributs i pagaments a altres organismes, l’elaboració de certificacions d’execució de projectes, la tramitació de documents de pagament de liquidacions i tributs, així com el desenvolupament parcial de tasques pròpies d’un/a interventor/a o tresorer/a en cas de vacant.
Per accedir a aquesta plaça s'ha de tenir el títol de graduat universitari en Economia o Direcció i Administració d’Empreses o qualsevol de les facultats d’Economia i Empresa habilitant per a la professió d’economista.
Amb les persones aspirants que superin el procés de selecció i no resultin contractades, es preveu constituir una borsa de treball. D’altra banda, si es produeix una vacant a càrrec de l’oferta pública d’ocupació per a l’any 2027 corresponent a aquesta àrea, s’adjudicarà amb el règim de funcionari de carrera a qui hagi aprovat però no hagi obtingut la plaça, per ordre de puntuació, sense necessitat de tornar a concursar.
Una altra plaça que surt a concurs és la de professor/a de violoncel amb una jornada parcial de 7,09 hores setmanals, que es podrà modificar per necessitats del servei en funció de la demanda en aquest instrument.
Per optar-hi, cal disposar del títol superior de música en l’especialitat de violoncel o el grau superior de música en l’especialitat d’interpretació o pedagogia i amb l’itinerari de violoncel. En la fase d’oposició, les persones candidates hauran de preparar una classe de violoncel i impartir una classe a un/a alumne/a de l’Escola Municipal de Música Joan Roure.
En aquest cas, també es constituirà una borsa de treball per cobrir possibles vacants temporals amb les persones que aprovin el procés sense obtenir la plaça.
Finalment, es convoca un concurs-oposició per cobrir la plaça d’encarregat/ada d’equipaments culturals amb jornada completa de 37,5 hores setmanals. Les seves tasques se centraran a la sala polivalent, al teatre comarcal i en actes que es duguin a terme a la via pública. Consistiran en funcions de consergeria i de suport a la regidoria de Cultura en qüestions com la gestió del calendari d’activitats, així com l’adequació d’espais, suport tècnic en muntatges escènics i la planificació tècnica d’espectacles, entre d’altres.
Per optar a aquesta convocatòria es requereix el títol de batxillerat o tècnic equivalent, com el de formació professional de segon grau.
Les bases, el document per sol·licitar l’accés a aquests tres processos selectius i els enllaços per a la tramitació electrònica estan disponibles al portal web municipal Ajsolsona.cat. El termini de presentació de sol·licituds és obert fins al 29 d’octubre.