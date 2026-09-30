El Consell Comarcal del Solsonès ja executa diverses actuacions de millora de camins de la comarca

El Consell Comarcal del Solsonès ja ha iniciat diverses de les actuacions previstes per a la millora i el manteniment de la xarxa de camins de la comarca, amb l’objectiu de reforçar la seguretat viària i afavorir la mobilitat i la connexió entre els diferents nuclis i punts del territori.
Les obres formen part d’un conjunt d’actuacions que compten amb una inversió global de 790.306,73 euros (IVA inclòs), de la qual 599.239,84 euros corresponen a les actuacions de pavimentació amb mescla bituminosa en calent i 191.066,89 euros als treballs de construcció de cunetes, protecció de talussos i pavimentació amb formigó. Les actuacions s’emmarquen en les subvencions per a actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural a les comarques de muntanya i a Aran.
Actualment, els treballs d’asfaltatge ja s’han iniciat al CIC-13, carretera de Prades, a la Molsosa; al CIC-12, en el tram de Pinós – Rasa de Cuiner, i al CIC-16, entre Vallmanya i Cabot, a Pinós. També estan en marxa actuacions al CIC-32, camí de l’Hostal Nou – Torredenegó; al camí de Llanera – Ardèvol, a Llobera; al camí de Viver, a Biosca, i al camí de Canet – Pla d’Abella, a Clariana de Cardener, en aquest darrer cas amb treballs de protecció del talús.
Amb aquestes obres, el Consell Comarcal del Solsonès continua avançant en la millora d’una xarxa de camins que té un paper essencial en la mobilitat quotidiana, l’accés als nuclis i masies i la connexió entre els diferents municipis i espais del territori. Aquestes actuacions son possibles gràcies a una ajuda del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.