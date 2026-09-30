Solsona obre el concurs de cartells per al Carnaval 2027 i l'edició infantil

El concurs de cartells del Carnaval de Solsona 2027, així com la seva versió infantil, ja ha obert convocatòria amb l’objectiu d’implicar directament la ciutadania en la definició visual de la celebració. Les bases permeten que qualsevol persona més gran de setze anys presenti propostes pel Carnaval general. Per al concurs infantil, només es poden inscriure infants i adolescents amb menys de setze anys. El tema del cartell queda totalment obert i, segons el reglament, "És imprescindible estar-hi interessat." El text 'Carnaval de Solsona 2027' serà obligatori en el cartell general; en el cas infantil, caldrà incloure-hi 'Carnaval Infantil 2027'. Les peces a concurs han de ser originals, mai publicades prèviament ni derivades d'altres.
Bases i requisits per a la participació
Els aspirants que optin pel concurs general han de lliurar els cartells en format vertical A3, amb resolució mínima de 300 ppp, i no existeix cap restricció quant al nombre d'obres presentades. Les inscripcions es tramiten mitjançant una aplicació digital proporcionada per l’organització, on s’ha d’indicar el nom, l’adreça i un telèfon de contacte en el mateix missatge. Per a la modalitat infantil, els treballs s’han de lliurar a la secretaria de l’escola o centre de secundària assignat, afegint la identificació de l’autor dins un sobre tancat. El període per rebre propostes generals es tanca el 25 d'octubre; per al concurs infantil, el termini finalitza el 6 de novembre.
Durant els dies de Carnaval, totes les creacions presentades s’exhibiran públicament, mostrant l’amplitud creativa dels participants locals i oferint l’opció de recuperar les obres no seleccionades contactant amb la junta després de l’esdeveniment. El resultat del concurs general es farà públic en els trenta dies posteriors a la data límit d’admissió, i el cartell escollit passarà a ser propietat de l’associació que impulsa la convocatòria. El premi per a la proposta guanyadora del concurs general serà de 300 euros. En la modalitat infantil, qui guanyi rebrà un lot de productes relacionats amb el Carnaval, acompanyat d’alguna sorpresa addicional, i el cartell formarà part de la portada del díptic corresponent al Carnaval Infantil. L’organització notificarà de manera personalitzada la data i l’espai previst per al lliurament del guardó a la persona guanyadora.
Criteris d’exclusió i contacte amb l’organització
Les obres que desatenguin les condicions establertes quedaran automàticament descartades. El cartell guanyador s’haurà de lliurar en format digital, sense marques d’aigua. En cas de dubtes sobre la interpretació de les bases, la decisió final correspon a l’organització, que podrà alterar els procediments si ho considera convenient. L’organització es reserva igualment la facultat de modificar, suspendre o anul·lar les bases del concurs sense notificació prèvia. Qualsevol qüestió sobre la convocatòria es pot adreçar al correu publicitat@carnavalsolsona.com.