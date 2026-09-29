Púlsar: una nova nit de música electrònica arriba a Solsona

Púlsar oferirà una programació que recorrerà diferents estils de la música de club actual, com el House, Techno, Tech House, Break, Latin Club, Electro i UK Bass. La jornada començarà a les 19 h i s’allargarà fins a les 2 h, amb diferents DJs i formats al llarg de la nit.
La programació començarà amb DJ Irla a les 19 h. A les 20 h serà el torn de Daniele Elizalde b2b DJ Sardina. A les 22 h continuarà Maga Buzzurra, seguida de zemmablu a les 23.30 h, uncivilized a la 1.15 h i dj111 a les 3 h.
Darrere d’alguns d’aquests noms hi ha, però, els mateixos artistes explorant diferents registres de la música electrònica. DJ Sardina i dj111 són dos àlies de Bernat Moreno, mentre que Daniele Elizalde i uncivilized corresponen al mateix artista. Els diferents noms permeten desenvolupar propostes i estils diferents, especialment entre els registres més house i els més vinculats al techno.
Un dels objectius de Púlsar és precisament donar protagonisme a l’escena local. La iniciativa compta amb DJs vinculats a Solsona com Pau Irla, Bernat Moreno i Emma Fraxanet, i vol servir també com a punt de trobada per a persones de la comarca interessades en la música electrònica.
L’organització considera que Solsona té una escena cultural i musical activa, però que la música electrònica encara disposa de pocs espais propis. Púlsar neix amb la intenció d’explorar aquest terreny i oferir una proposta diferent, tant per a les persones que ja formen part d’aquesta escena com per a aquelles que simplement tenen curiositat per descobrir-la.
La música serà el centre de la jornada, però l’esdeveniment també comptarà amb un food truck de Girobata, que estarà disponible de 20 h a 23.30 h, i un sorteig a les 21.30 h.
Púlsar tindrà lloc el dissabte 3 d’octubre al Sputnik Pub de Solsona, de 19 h a 3 h. Una primera edició que vol fer arribar nous sons a la ciutat, donar espai als artistes locals i, sobretot, convidar el públic a descobrir una altra manera de viure la nit a Solsona. Esperem trobar-vos-hi i poder continuar la inciativa per moltes edicions més!