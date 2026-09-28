Centenars d’infants i les seves famílies reivindiquen els moments de joc al 9è Solxicsona

Solsona ha viscut aquest cap de setmana una nova immersió en el joc, la descoberta i la cultura amb la novena edició del Solxicsona. Sota el lema “Juguem?”, la ciutat s’ha convertit durant dos dies en un gran espai de joc per a infants i famílies, amb tretze propostes que han combinat literatura, ciència, ràdio, cinema, jocs i arts escèniques.
La resposta del públic ha tornat a evidenciar la bona acollida de la proposta. Més de 130 persones van participar dissabte a la gimcana literària “La clau és als llibres”, que va donar el tret de sortida al programa Solsona Municipi Lector. La iniciativa, dinamitzada per Solsona Experience, va portar els participants pels carrers de la ciutat a la recerca de llibres i pistes i va servir per presentar públicament la incorporació de Solsona a aquest programa impulsat pel Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil.
Tret de sortida al Municipi Lector
En la presentació de la gimcana, el regidor de Cultura, Albert Colell, va destacar que Solsona és un dels vuit municipis lectors de Catalunya i va remarcar que aquest programa, que des de la Biblioteca Carles Morató coordina la tasca dels centres educatius, famílies, institucions i entitats, permetrà organitzar noves activitats per fomentar l’hàbit lector.
Dissabte la jornada va continuar al Cine París, que va omplir-se amb 410 espectadors per seguir les noves aventures d’en Tadeu Jones. Diumenge al matí, el Solxicsona va desplaçar el seu focus al passeig del Pare Claret, que es va convertir en un autèntic formiguer d’infants i famílies. Entre jocs, tallers, circuits d’aventura, bicicletes, inflables, minigolf, llibres i un espai a la petita infància, es va desplegar bona part de la programació a l’aire lliure.
Precisament, les novetats han estat un dels trets distintius d’aquesta novena edició. El tecnolab de Lab_06 va acostar la ciència, l’enginyeria i la tecnologia als infants a través de l’experimentació; el taller “En antena” va permetre descobrir el món de la ràdio a les instal·lacions de Solsona FM, i la proposta de jocs ràpids de taula en família, amb una zona de taules que cada vegada colonitzava més espai, va convidar grans i petits a compartir una estona d’enginy i concentració.
El programa també va mantenir algunes de les activitats que ja s’han fet un lloc en el cap de setmana del Solxicsona, com un taller pedagògic del Museu de Solsona per despertar la creativitat dels petits artistes, la biblioteca mòbil de la Carles Morató o l’espai de 0 a 3 anys del Servei d’Intervenció Socioeducativa El 6.
El punt final el va posar diumenge a la tarda el premiat espectacle de titelles La tempesta, de la companyia Zero en Conducta, que va reunir prop d’un centenar d’espectadors al teatre comarcal.
A les portes del desè aniversari
El Solxicsona és organitzat per les regidories d’Infància i Cultura de l’Ajuntament de Solsona, el Consell d’Infants, els Serveis Socials del Consell Comarcal del Solsonès i la Biblioteca Carles Morató, amb la col·laboració del Museu de Solsona, El 6, la UBIC, l’Associació d’Amigues i Amics del Cine París, Solsona FM, Solsona Experience, els centres educatius i les AFA de la ciutat.
L’organització comença a posar fil a l’agulla al disseny de la propera edició, que serà especial. La cita per als petits de casa celebrarà el desè aniversari amb un bagatge que ha fet créixer, any rere any, una xarxa de joc, cultura i participació al voltant dels infants i les seves famílies.