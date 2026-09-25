Oriol Montanyà i Jordi Torrent conversaran a Solsona sobre la gestió d’organitzacions i la inestabilitat global

La biblioteca Carles Morató de Solsona acollirà una conversa entre els autors Oriol Montanyà i Jordi Torrent amb motiu de la presentació de sengles nous llibres que, des de perspectives diferents, aborden alguns dels principals reptes que afronten actualment les organitzacions i la societat. Montanyà hi presentarà No fiches cracks, mejora la organización (Plataforma Editorial, 2026), mentre que Torrent donarà a conèixer El nuevo (des)orden mundial: aranceles, barcos, chips, drones, IA y tierras raras (El Canal, 2026). Serà el divendres 2 d’octubre a les set del vespre.
La conversa permetrà posar en relació dues mirades sobre un context marcat per la transformació econòmica, tecnològica i geopolítica. D’una banda, Montanyà defensa que el rendiment d’una organització no depèn únicament del talent individual, sinó de la capacitat de generar les condicions que permetin multiplicar-lo i convertir-lo en el que anomena “competència col·lectiva”. De l’altra, Torrent analitza les causes de la inestabilitat internacional actual i els canvis en les relacions entre les grans potències, amb especial atenció a factors com els aranzels, les cadenes logístiques, els semiconductors, els drons, la intel·ligència artificial i les terres rares.
Un manual pràctic per a empreses
No fiches cracks, mejora la organización es concep com un manual pràctic en què Oriol Montanyà qüestiona la idea que el bon funcionament d’una empresa o institució depengui principalment de disposar de professionals amb un talent excepcional. L’autor sosté que els resultats es construeixen a partir d’una arquitectura organitzativa que inclou aspectes com la cultura, la governança, la comunicació interna, els processos, la formació, els projectes, els objectius i la política retributiva.
Doctor en Economia i Empresa per la Universitat de Vic, aquest solsoní és llicenciat en Sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona i en Periodisme per la Universitat Pompeu Fabra. Va iniciar la seva trajectòria professional en l’àmbit de la comunicació i posteriorment va desenvolupar una carrera directiva en el sector del gran consum. Actualment és professor a la UPF Barcelona School of Management i dirigeix un Observatori de Sostenibilitat. També és assessor del Govern de Catalunya i publica articles d’opinió a La Vanguardia.
Les claus del nou escenari geopolític
L’especialista en geopolítica Jordi Torrent centra El nuevo (des)orden mundial en l’evolució de l’escenari internacional i en les forces que expliquen l’actual període d’inestabilitat global. L’autor estructura l’anàlisi a partir de tres qüestions: si el món haurà de conviure amb un escenari de conflicte de manera prolongada, si l’etapa d’expansió del comerç global ha arribat al final i quin paper pot exercir la Unió Europea.
Els conceptes d’aranzels, vaixells, xips, drons, intel·ligència artificial i terres rares serveixen per explicar diferents dimensions de les actuals lluites de poder entre les potències globals i regionals. L’obra combina l’anàlisi geoestratègica amb experiències personals de l’autor vinculades a conflictes armats, viatges per l’Extrem Orient i la gestió de situacions crítiques.
Nascut a Reading (Regne Unit), Jordi Torrent ha viscut a Noruega, Albània, Kosovo i el Líban. Durant els darrers vint anys ha estat cap d’estratègia del Port de Barcelona, secretari general de l’Associació Mediterrània de Ports i director general de l’empresa B2B Logistics Busan Barcelona Hub. És columnista habitual de mitjans com La Vanguardia i El Canal i és autor, entre altres obres, de Qui salvarà el Corredor Mediterrani?, La globalització a la deriva i The New Globalization.
La trobada a la biblioteca Carles Morató oferirà un diàleg entre dues trajectòries professionals vinculades a la gestió, l’economia i l’anàlisi de l’actualitat, a partir de dues obres que, des d’escales diferents, aborden amb voluntat divulgativa i rigorosa les transformacions que condicionen les organitzacions i l’entorn econòmic i internacional.
- Activitat: Conversa d’Oriol Montanyà i Jordi Torrent
- Dia: Divendres 2 d’octubre de 2026
- Hora: 19 h
- Lloc: Biblioteca Carles Morató (saló de les Homilies d’Organyà)