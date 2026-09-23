Joventut Solsonina qualifica d’històrica la seva 15a Festa Major Jove de Solsona

Passats ja uns dies i mirant amb perspectiva, la 15a Festa Major Jove ha estat un èxit amb majúscules: des del seu inici amb la Capta fins al concert de Doctor Prats i La Quinta.
Tot arrencava el dia 7 de setembre amb la Capta. Juntament amb l’Agrupació de Geganters, i ja per quarta vegada, s’organitzava aquest acte que passa a ser ja un èxit consolidat, ja que de nou es van esgotar els més de tres-cents sopars de persones que esperaven amb ganes a la Plaça per gaudir després del passacarrers pel Nucli Antic amb els gegants joves i la Trinxaranga. Després del ball final a la Plaça Major prop d’un miler de persones van gaudir efusivament del concert de Deskunde i l’Orquestra Fantasia.
L’endemà dia 8, va tenir lloc, el que segurament és, un dels plats forts d’aquesta Festa Major: el ball de Festa Major amb l’Orquestra Solsona 70. Un plat fort que va agrupar totes les generacions: d’avis a nets i de pares a fills, absolutament totes. El concert va generar moltíssima expectació els dies previs a Solsona i rodalia i el resultat es va veure en una plaça del Camp més plena que mai reunint a més de 2.500 persones totalment volcades amb cada tema que sonava de l’històrica orquestra solsonina. Una barreja de nostàlgia i il·lusió per veure la Solsona 70 es va reflectir en una autèntica celebració de la vida a la plaça del Camp. Des de Joventut Solsonina volem agrair enormement a l’Orquestra per aquesta magnífica actuació excepcional que ens han donat; eternes gràcies.
Però després de l’emoció a flor de pell, no hi havia temps per distreure’s i és que tot seguia a la Sala Polivalent amb el ja clàssic grup de versions Banda Neón, DJ K-Zu i DJ Monty que celebrava l’efemèride de complir deu anys sobre els escenaris.
Malauradament, el dia 9 de setembre, no es va poder celebrar degut a les males previsions meteorològiques el XIVè Concurs de Músics al Carrer, però des de l’entitat ja es confirma que es buscarà reagendar properament.
Si va quedar un petit mal regust el dia 9 de setembre per l’ajornament del concurs, el dia 10 de setembre es va trencar amb escreix. Xifres d’escàndol des del primer moment amb el Sopar Popular amb Marc Anglarill. Tot seguit, tenia lloc el XIVè Barramiau. El fet que s’esgotessin les samarretes en 25 minuts el cap de setmana anterior, feia preveure que seria un bany de masses. I així va ser, un autèntic Barramiau amb la Trinxaranga recorria els carrers, places i bars del Nucli Antic, que acabava on tot havia començat a la Plaça del Camp, per tancar de la millor manera una Festa Major perfecta; amb les notes de Doctor Prats i l’esperit solsoní de La Quinta.
Joventut Solsonina està eternament agraïda a vosaltres: solsonins, solsonines, gent vinguda d’arreu de la comarca i rodalies: moltíssimes gràcies. Durant tota aquesta Festa Major que per nosaltres ha estat molt especial, heu demostrat que per vosaltres també ho és i com sempre no heu desaprofitat l’oportunitat de transformar casa nostra en una gran festa. Gent de Solsona, gràcies per ser com sou.
Gràcies enormes també a l’Ajuntament de Solsona, institució que sense el seu suport res d’això seria possible, com tots els tècnics, treballadors de l’ajuntament, col·laboradors i voluntaris que simplement ens heu ajudat quan ho hem necessitat. Gràcies.
Ens veiem novament ben aviat, en una edició que promet molt de l’OktoberFest amb Sopa de Cabra com a cap de cartell. Les entrades són a la venda a joventutsolsonina.cat i al portal web de Sopa de Cabra. En queden ben poques i us recomanem que no us quedeu sense, ja que serà de ben segur, una altra nit històrica de festa solsonina.