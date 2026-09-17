Inspira 2026: Sopa de Cabra, The Tyets i La Ludwig Band en un festival més accessible

Ripoll es prepara per acollir una nova edició del Festival Inspira. El pròxim 26 de setembre, la Devesa del Pla de Ripoll tornarà a acollir aquesta cita que combina música, cultura i arts escèniques, i que es caracteritza pel seu focus en la inclusió i l'accessibilitat. Enguany, el cartell musical està encapçalat per Sopa de Cabra, The Tyets, La Ludwig Band i Xiula.
L'Inspira neix amb la voluntat de facilitar l'accessibilitat universal a tot tipus de públic i, cada any, incorpora noves accions per avançar en aquesta direcció. Per això, l'experiència global del festival inclou mesures dirigides a persones amb mobilitat reduïda, discapacitat visual o auditiva, cognitiva, dificultats sensorials o altres necessitats de suport. Alhora, incorpora recursos com el bucle magnètic, motxilles vibratòries, auriculars, subtitulació en directe i interpretació en LSC, així com pictogrames, lectures fàcils i senyalització accessible.
D'altra banda, ofereix menús adaptats per a persones amb disfàgia i tallers i activitats infantils i familiars accessibles i adaptades. També comptarà de nou amb l’Espai Calma, un equipament insonoritzat per a infants i persones amb dificultats sensorials o d’integració sensorial i Trastorn de l’Espectre Autista (TEA).
Novetats d’aquesta edició
Una de les principals novetats d’aquesta edició és la incorporació dels codis NaviLens, que permeten facilitar l’autonomia de les persones amb discapacitat visual o baixa visió. A diferència dels codis QR tradicionals, aquests codis poden ser detectats a gran distància i en moviment. A través de l’aplicació mòbil, els usuaris poden accedir a indicacions d’àudio, rutes i audiodescripcions vinculades als diferents espais del festival.
A més, l'edició d’enguany també incorporarà una prova pilot de tecnologia immersiva 360o mitjançant una pantalla que permetrà apropar els concerts i espectacles a persones amb discapacitats molt profundes que no poden assistir físicament a aquest tipus d’esdeveniments culturals. Aquesta s'instal·larà a la Residència de Gran Dependència de la Fundació MAP i també a diverses residències de gent gran del Ripollès.
Música per a tothom
En aquesta edició, els primers a pujar a l'escenari seran el grup infantil Xiula, a les 17 h. Després, serà el torn de Sopa de Cabra (19.15 h), The Tyets (22.15 h) i La Ludwig Band (12.45 h). Aquests se sumen altres propostes com Danza Mobile (21.15 h), El Botó Màgic (11.15 h) i la companyia de teatre de la Fundació MAP, I ara Què?, amb 90 cantaires de tres corals per recuperar la música de Els Esquirols (12 h).
Finalment, la jornada també inclourà cercavila i altres propostes participatives, amb la implicació d’entitats socials, culturals i educatives i d’altres agents del territori i una oferta gastronòmica molt variada amb més de 10 foodtrucks.