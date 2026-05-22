Un projecte proposa als habitants de Ripoll explorar elements desconeguts dins la vila

L'Ajuntament de Ripoll llança la iniciativa Ripoll amb Ulls Tafaners per posar en circulació fragments i racons poc evidents repartits entre diversos barris del municipi. Qui hi participa ha de trobar 36 detalls concrets i anotar-ne les ubicacions en un fullet que, un cop completat amb encert, dóna accés a un premi. Les imatges d'aquests detalls s'exhibeixen a l'accés principal del Museu Etnogràfic de Ripoll, espai on també s'ofereix el full necessari per jugar-hi. El programa s'adreça tant als qui viuen al poble com als qui passen pel municipi, tot i que els organitzadors recorden que superar el repte exigeix inversió de temps.
La proposta neix arran de la tasca constant de l'agent cívic municipal, Jordi Reolid, que diàriament recorre els carrers tot parant atenció a minúcies i detalls sovint ignorats. Reolid indica que “amb l’estrès del dia a dia” moltes persones no perceben aquests fragments del patrimoni local: “Passejant pel poble em vaig fixant en petits detalls i en podríem haver triat 200 o 300”, assevera. Finalment, però, només n'han escollit 36.
Reolid explica que la proposta es manté oberta, i la idea és que qui hi participi pugui arribar a detectar nous punts d'interès que encara no s'han inclòs a la llista. També puntualitza: “n’hi haguessin pogut aparèixer 200 o 300” entre els candidats escollits per aquesta primera experiència.
Suport institucional al projecte
L'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, assenyala que es tracta de detalls difícilment visibles i reconeix que ni tan sols ella coneix la ubicació d'alguns: “Amb el brogit i tràfec diari moltes vegades no ens fixem en detalls de façanes o fonts que convindria que coneguéssim bé perquè és patrimoni del nostre municipi”. Orriols considera que aquesta acció representa una “bona oportunitat” perquè els habitants coneguin elements que sovint passen desapercebuts dins el municipi.