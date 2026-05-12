Quasi tot Catalunya, en alerta per fortes tempestes

Dimarts meteorològicament complicat. Després d'un dilluns de ruixats poc importants i concentrats al Pirineu, la jornada d'avui no tindrà res a veure. El matí tornarà a ser força assolellat, però la tarda estarà marcada per xàfecs i tempestes a quasi tot el país, localment molt intenses. De fet, el Meteocat ha intensificat i ampliat els avisos a un total de 27 comarques -sis de les quals de la regió metropolitana de Barcelona i de la Catalunya Central amb nivell taronja-. Per tot plegat, Protecció Civil ha activat el pla Inuncat en fase d'alerta i ha demanat molta prudència en la mobilitat i en les activitats a l'aire lliure, especialment a les zones on es puguin produir acumulacions ràpides d'aigua o crescudes sobtades de rieres i torrents.
On descarregarà amb més força?
Més que on pot ploure, la pregunta és on no ho farà? A partir de migdia s'esperen ruixats i xàfecs al Pirineu, Prepirineu i prelitoral, que al llarg de la tarda s'estendran i afectaran qualsevol punt del país. L'actualització de la previsió indica que pot ploure a tot Catalunya, malgrat que en alguns punts del litoral -especialment entre Barcelona i Tarragona-, les comarques de Ponent i l'Alt Pirineu no seran tan intenses.
En canvi, tant a les Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona, la Regió Metropolitana de Barcelona, la Catalunya Central i les comarques gironines pot descarregar en ganes. A més, localment pot anar acompanyat d'aparat elèctric, de calamarsa o, fins i tot, de pedra petita.
En aquest sentit, el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís per pluges intenses per la possible acumulació de 20 litres en només 30 minuts. En sis comarques molt poblades -Baix Llobregat, Anoia, Vallès Oriental, Vallès Occidental, Bages i Moianès- l'advertència és taronja (nivell 3 sobre 6). Per tot plegat, Protecció Civil ha activat en fase d'alerta l'Inuncat.
- Alt Camp (avís groc)
- Alt Empordà (avís groc)
- Alt Penedès (avís groc)
- Anoia (avís taronja)
- Bages (avís taronja)
- Baix Camp (avís groc)
- Baix Ebre (avís groc)
- Baix Llobregat (avís taronja)
- Barcelonès (avís groc)
- Berguedà (avís groc)
- Conca de Barberà (avís groc)
- Garrotxa (avís groc)
- Gironès (avís groc)
- Lluçanès (avís groc)
- Maresme (avís groc)
- Moianès (avís taronja)
- Montsià (avís groc)
- Osona (avís groc)
- Pla de l'Estany (avís groc)
- Priorat (avís groc)
- Ribera d'Ebre (avís groc)
- Ripollès (avís groc)
- Selva (avís groc)
- Solsonès (avís groc)
- Terra Alta (avís groc)
- Vallès Occidental (avís taronja)
- Vallès Oriental (avís taronja)
Continua la inestabilitat
El temps de matí assolellat i tarda amb ruixats es mantindrà al llarg de la setmana. De moment, el Meteocat ha activat un avís per dimecres a tres comarques gironines: la Garrotxa, la Selva i el Gironès. A l'espera de concretar la previsió, tot apunta que tant dijous i divendres es repetiran les precipitacions a bona part de Catalunya, especialment a la meitat nord.