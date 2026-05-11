Mor un guàrdia civil durant l'operatiu d'evacuació del creuer amb un brot d'hantavirus

Un guàrdia civil de 62 anys ha mort aquest dissabte al port de Granadilla de Abona durant l’operatiu desplegat al voltant del creuer MV Hondius, on s’investiga un brot d’hantavirus. L’agent va patir un infart mentre participava en les tasques d’assistència i coordinació del desembarcament dels passatgers, segons han confirmat fonts oficials i l’associació professional Jucil.
El guàrdia civil, destinat a la plana major de la comandància de Tenerife, va patir l’aturada cardíaca quan es trobava de reserva al lloc de comandament operatiu, dins del dispositiu activat al port. Els serveis sanitaris presents al moll van intentar reanimar-lo durant prop de quaranta minuts, però no van poder salvar-li la vida.
Més positius
Un dels passatgers del creuer Hondius afectat per un brot d'hantavirus ha donat "lleument positiu" en la prova PCR. Es tracta d'un dels viatgers nord-americans que s'estan desplaçant des del vaixell, que fondeja a Tenerife, fins als Estats Units. El passatger francès que va ser evacuat cap a París aquest diumenge, el qual ja va presentar símptomes durant el vol, també ha donat positiu a la prova PCR. A aquests positius se sumen una altra persona sospitosa d'haver contret el virus. És nord-americà, també, i presenta símptomes "lleus", tal com relaten des del Departament de Salut de la Casa Blanca.
Tots dos passatgers nord-americans, tant el sospitós de contagis com el positiu, viatgen en les unitats de biocontenció del vol de repatriació. L’avió es dirigeix a Nebraska, a un centre de tractament de patògens especial. L'operatiu per evacuar els passatgers del creuer afectat pel brot d'hantavirus va començar aquest diumenge des del port de Granadilla de Abona, a Tenerife, on el vaixell es troba fondejant. Segons les previsions actuals, l'operatiu culminarà aquest dilluns.
Els cinc catalans, sense símptomes
Els cinc catalans evacuats del creuer van arribar a Madrid aquest diumenge i es troben ingressats a l’hospital militar Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla per fer una quarantena. Tots els passatgers espanyols van ser evacuats en grups reduïts, en un autobús bombolla de la Unitat Militar d'Emergències (UME) i amb processos de desinfecció i equips de protecció individual a casa fase.
Se'ls va fer una primera prova PCR, la qual es tornarà a repetir d'aquí a una setmana. De moment, tots són asimptomàtics, tot i que es troben hospitalitzats en habitacions diferents per prevenir possibles contagis. Si en algun moment algú donés positiu en el virus, se l'aïllaria en una unitat especial de l'hospital.
