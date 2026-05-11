Dos positius i un sospitós entre els evacuats del creuer afectat per l'hantavirus

Un dels passatgers del creuer Hondius afectat per un brot d'hantavirus ha donat "lleument positiu" en la prova PCR. Es tracta d'un dels viatgers nord-americans que s'estan desplaçant des del vaixell, que fondeja a Tenerife, fins als Estats Units. El passatger francès que va ser evacuat cap a París aquest diumenge, el qual ja va presentar símptomes durant el vol, també ha donat positiu a la prova PCR. A aquests positius se sumen una altra persona sospitosa d'haver contret el virus. És nord-americà, també, i presenta símptomes "lleus", tal com relaten des del Departament de Salut de la Casa Blanca.
Tots dos passatgers nord-americans, tant el sospitós de contagis com el positiu, viatgen en les unitats de biocontenció del vol de repatriació. L’avió es dirigeix a Nebraska, a un centre de tractament de patògens especial. L'operatiu per evacuar els passatgers del creuer afectat pel brot d'hantavirus va començar aquest diumenge des del port de Granadilla de Abona, a Tenerife, on el vaixell es troba fondejant. Segons les previsions actuals, l'operatiu culminarà aquest dilluns.
Els 14 espanyols, cinc dels quals catalans, van ser traslladats a l'hospital militar Gómez Ulla de Madrid, on passaran l’aïllament. Aquests passatgers es troben bé i sense símptomes. Segons la primera avaluació que els responsables de sanitat exterior van fer del passatge i la tripulació, els navegants de l’Hondius continuaven asimptomàtics quan va començar-ne el desembarcament per vols de repatriació. A la tarda, però, van aparèixer els primers símptomes del passatger francès evacuat cap a París.
Els cinc catalans, sense símptomes
Els cinc catalans evacuats del creuer van arribar a Madrid aquest diumenge i es troben ingressats a l’hospital militar Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla per fer una quarantena. Tots els passatgers espanyols van ser evacuats en grups reduïts, en un autobús bombolla de la Unitat Militar d'Emergències (UME) i amb processos de desinfecció i equips de protecció individual a casa fase.
Se'ls va fer una primera prova PCR, la qual es tornarà a repetir d'aquí a una setmana. De moment, tots són asimptomàtics, tot i que es troben hospitalitzats en habitacions diferents per prevenir possibles contagis. Si en algun moment algú donés positiu en el virus, se l'aïllaria en una unitat especial de l'hospital.
La ministra de Salut, Mónica García, ha explicat que havia pogut parlar amb una de les passatgeres de l'estat que ha actuat com a portaveu del grup durant l'operatiu, i li ha traslladat que tenien "moltes ganes d'arribar" i que estan "molt agraïts". Per la seva banda, el director general de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha volgut enviar un missatge de tranquil·litat i ha descartat que la situació pugui derivar en "un altre covid", tot defensant que els protocols activats i el seguiment epidemiològic permeten controlar el brot.
