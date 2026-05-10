Oriol Mitjà, assessor del govern canari en la crisi de l'hantavirus

L'hantavirus ha despertat por i incertesa entre la població, per la desconeixença i, sobretot, pel record de la pandèmia que va fer aturar el món fa sis anys. En aquest context, els experts juguen un paper clau i l'epidemiòleg Oriol Mitjà ha reaparegut ara com a assessor de la Presidència del Govern de Canàries.
Mitjà ja va ser un dels assessors del govern català durant el coronavirus. De fet, l'epidemiòleg va explicar que, en aquella època, Quim Torra li va arribar a oferir un càrrec amb "rang de conseller", però ERC va declinar la proposta. Recentment, Mitjà ha publicat un llibre on explica que ha passat per una depressió.
Aquests darrers dies, l'epidemiòleg ha tornat a aparèixer als titulars i a les pantalles dels mitjans de comunicació explicant què és l'hantavirus que ha desencadenat en un brot en un creuer i per què no és el mateix que el coronavirus. En una entrevista a 3CatInfo, Mitjà assenyala un dels aspectes més rellevants del virus: "És una malaltia molt letal, que mata el 40% de les persones infectades i no tenim vacuna ni tractament".
D'altra banda, es tracta d'una malaltia que, fins ara, no es transmetia entre humans. Des de fa quatre o cinc anys, però, sí que ho fa. Segons Mitjà, és per això que ara "cal posar totes les mesures al nostre abast, com aïllaments, quarantenes i cerca de casos per disminuir el nombre de reproduccions -la quantitat de persones que una persona pot infectar de mitjana-".
De moment, a banda dels cinc catalans i nou espanyols que aquest diumenge han desembarcat de l'Hondius i que ingressaran en un hospital militar de Madrid, a l'Estat només s'han detectat tres possibles contactes. D'una banda, hi ha una dona ingressada a Alacant amb símptomes lleus que ha donat negatiu en hantavirus. En segon lloc, una catalana està confinada asimptomàtica a l'Hospital Clínic de Barcelona, a l'espera de conèixer els resultats a la PCR. Totes dues van coincidir amb la segona víctima del brot, una dona holandesa, en un avió que volava entre Johannesburg i Amsterdam. I, finalment, s'ha detectat una dona de Sud-àfrica que també va ser en aquell vol i que, després, va passar una setmana a Barcelona. Aquesta persona ja ha tornat al seu país i, de moment, tampoc presenta símptomes.
Poc risc d'epidèmia
Pel que fa a la possibilitat de contagi i al risc d'epidèmia, Mitjà assegura que no es corre el mateix perill que amb la Covid. Segons explica, amb el coronavirus el nombre de reproduccions va arribar a superar els 15 contagis per persona, però en l'hanta és d'1,2. "La possibilitat que passi a la població és molt baixeta, però és possible i per això s'ha de fer tot bé dins i fora del vaixell", afegeix.
En aquest sentit, cal recordar que aquest diumenge els 147 passatgers que anaven a bord del creuer afectat han desembarcat a Canàries i que, en principi, tots faran quarentena. L'evacuació del vaixell s'ha fet per nacionalitats, de manera que cada persona viatjarà fins al seu país corresponent, on es farà el seguiment i confinament segons el protocol establert.
En tot cas, el director general de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha aprofitat la trobada amb els mitjans a Tenerife per enviar un missatge de tranquil·litat, tot sumant-se a les paraules de Mitjà i descartant que la situació pugui derivar en “un altre covid”.
