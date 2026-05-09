La dona ingressada a Alacant dona negatiu en hantavirus

La dona ingressada a un hospital d'Alacant ha donat negatiu en hantavirus a la PCR feta pel Centre Nacional de Microbiologia. Segons el protocol estipulat, però, la pacient haurà de passar una segona prova quan hagin passat 24 hores per confirmar el diagnòstic, segons han informat fonts del govern espanyol.
El Ministeri de Sanitat va informar aquest divendres d’un cas sospitós d’hantavirus a Alacant d’una dona que havia viatjat a l’avió de KLM on va embarcar breument a Johannesburg una de les víctimes que han mort a causa del virus. La pacient que ha referit símptomes, en concret tos, estava asseguda dues fileres per darrere de la infectada.
La dona, de 32 anys, va començar a sentir símptomes al seu domicili familiar i va ser traslladada de forma preventiva a l’hospital, a una habitació d’aïllament. En aquell avió hi anava també un passatger sud-africà que va passar posteriorment una setmana a Barcelona i ja ha tornat al seu país.
Avancen l'arribada del creuer afectat pel brot d'hantavirus a Tenerife
El creuer afectat per un brot d’hantavirus arribarà aquesta matinada a Tenerife, més aviat del que estava previst, fet que permetrà avançar a diumenge el trasllat dels espanyols que hi viatgen fins a Madrid, on seran confinats a l’Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Segons han explicat aquest dissabte els ministres de Sanitat, Mónica García, i d’Interior, Fernando Grande-Marlaska, l’operatiu de rebuda està dissenyat perquè els primers a baixar del buc siguin els 14 passatgers espanyols, entre els quals hi ha cinc catalans. L’hora d’arribada està prevista entre les quatre i les sis de la matinada, hora canària. Quan arribin, es farà un control per assegurar que continuen
asimptomàtics.
El director de l’OMS "tranquil·litza" la població de Tenerife
El director general de l’Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha enviat una carta oberta a la ciutadania de Tenerife per demanar calma davant l’arribada del creuer afectat pel brot d’hantavirus. Tedros assegura que “això no és un altre covid-19” i defensa que el risc per a la salut pública és “baix”.
El responsable de l’OMS explica que no hi ha passatgers amb símptomes a bord i remarca que les autoritats espanyoles han preparat un dispositiu específic perquè els viatgers siguin traslladats des del port de Granadilla “sense contacte amb la població”. També defensa la decisió d’Espanya d’acollir el vaixell com “un acte de solidaritat i deure moral”. Tedros, que ha anunciat que viatjarà personalment a Tenerife, ha agraït la resposta de l’illa i ha apel·lat a la confiança en els protocols sanitaris. “La millor immunitat que tenim és la solidaritat”, afirma en la carta.
