Avancen l'arribada del creuer afectat pel brot d'hantavirus a Tenerife

El creuer afectat per un brot d’hantavirus arribarà aquesta matinada a Tenerife, més aviat del que estava previst, fet que permetrà avançar a diumenge el trasllat dels espanyols que hi viatgen fins a Madrid, on seran confinats a l’Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Segons han explicat aquest dissabte els ministres de Sanitat, Mónica García, i d’Interior, Fernando Grande-Marlaska, l’operatiu de rebuda està dissenyat perquè els primers a baixar del buc siguin els 14 passatgers espanyols, entre els quals hi ha cinc catalans. L’hora d’arribada està prevista entre les quatre i les sis de la matinada, hora canària. Quan arribin, es farà un control per assegurar que continuen asimptomàtics.
Des del govern espanyol ressalten que l’operació per l’hantavirus és “inèdita” i que té “una envergadura internacional sense precedents” perquè s’han d’evacuar ciutadans de més d’una vintena de països. Tanmateix, ressalten que tot s’està dissenyant de la mà de les autoritats europees, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i les administracions de les comunitats afectades, com el País Valencià, Canàries o Catalunya.
Segons ha detallat García, els passatgers baixaran del creuer usant una mascareta FFP2 com a “mesura preventiva addicional”. Pel que fa a l’equipatge, hauran de deixar-ne el gruix al creuer neerlandès, que serà desinfectat als Països Baixos. “Ni l’equipatge ni el cos de la persona morta (que hi ha al buc) desembarcaran a Canàries. Seguiran a bord amb part de la tripulació”, ha ressaltat la ministra en una roda de premsa a Madrid. Els qui baixin podran endur-se únicament la documentació, telèfons, carregadors i “articles bàsics” guardats en una bossa.
L'evacuació pot allargar-se entre 24 i 36 hores
El president de l’Autoritat Portuària de Granadilla, Pedro Suárez, ha afirmat aquest dissabte que l’evacuació dels passatgers i tripulants de l’MV Hondius, el creuer afectat per un brot d’hantavirus, podria allargar-se entre “24 o 36 hores”. Suárez ha explicat que l’operatiu es troba en la fase “d’ajust fi” i ha assegurat que durant el desembarcament no hi haurà treballadors portuaris al moll, més enllà del suport logístic de la policia portuària.
Durant les pròximes hores, els ministres de Sanitat, Interior i Política Territorial es desplaçaran fins a Tenerife per fer el seguiment de l’operació. Allà hi haurà també el director general de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, que avui s’ha reunit amb Pedro Sánchez. Segons ha explicat Grande-Marlaska, l’objectiu de l’operació d’aquest dissabte és que el desembarcament es faci amb “la major brevetat possible”, s’ompli de combustible i surti cap als Països Baixos, on es farà la desinfecció segons el protocol. “Tot amb la màxima seguretat i sense cap risc”, ha reblat.
El director de l’OMS "tranquil·litza" la població de Tenerife
El director general de l’Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha enviat una carta oberta a la ciutadania de Tenerife per demanar calma davant l’arribada del creuer afectat pel brot d’hantavirus. Tedros assegura que “això no és un altre covid-19” i defensa que el risc per a la salut pública és “baix”.
El responsable de l’OMS explica que no hi ha passatgers amb símptomes a bord i remarca que les autoritats espanyoles han preparat un dispositiu específic perquè els viatgers siguin traslladats des del port de Granadilla “sense contacte amb la població”. També defensa la decisió d’Espanya d’acollir el vaixell com “un acte de solidaritat i deure moral”. Tedros, que ha anunciat que viatjarà personalment a Tenerife, ha agraït la resposta de l’illa i ha apel·lat a la confiança en els protocols sanitaris. “La millor immunitat que tenim és la solidaritat”, afirma en la carta.
Rastrejant contactes
Preguntada pels contactes del vol de KLM on va pujar una dona que després va morir per hantavirus, García ha remarcat que s’està fent un control “exhaustiu” per detectar qualsevol cas vinculat a Espanya. En aquests moments, els tres casos que han passat o estan a l'Estat són la dona alacantina, ingressada en un hospital del País Valencià amb símptomes lleus; la dona catalana, confinada a l'Hospital Clínic per precaució i sense símptomes; i una dona de Sud-àfrica que va passar una setmana a Barcelona i ara ja ha tornat al seu país. Totes tres van coincidir en un avió amb la segona víctima mortal del brot, una dona holandesa.
“No puc assegurar que no apareguin més contactes, però s’està rastrejant totes i cadascuna de les persones que anaven al vol i les persones que han tingut alguna mena de contacte amb els diagnosticats”, ha ressaltat la ministra.
