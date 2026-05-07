El brot d'hantavirus detectat en un creuer han fet saltar totes les alarmes, i més després de la pandèmia de la Covid que va colpejar el món fa sis anys, i de la qual encara en queden records vívids. L'hantavirus, de la mateixa manera que el coronavirus, no són un únic virus, sinó una família de virus zoonòtics que es transmeten, principalment, a través dels rosegadors. De fet, tal com remarquen des de l'OMS, es contagia per la inhalació dels aerosols generats a partir de l'orina i els excrements dels rosegadors.
A més, des de l'OMS també reiteren que, malgrat els cinc casos detectats i els tres sospitosos, el risc per a la població es manté "baix": "No estem davant l'inici d'una pandèmia com la covid-19", ha asseverat el director general de l'organització, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una roda de premsa per tranquil·litzar a la població i informar dels darrers avenços. Tot i així, aquest brot ha fet sorgir alguns dubtes. En què es diferencia l'hantavirus del coronavirus?
Les principals diferències entre els virus
La covid prové de la família de coronavirus SARS-CoV2. Tal com destaquen des de l'OMS, aquesta tipologia de virus és altament contagiosa entre humans, ja que les principals vies de transmissió són les gotes respiratòries i aerosols en parlar, tossir, cantar o simplement respirar. Aquesta combinació de factors propicia que sigui un virus amb una gran capacitat de provocar epidèmies.
En canvi, l'hantavirus té molta menys capacitat de contagi. Es caracteritza per la transmissió pels rosegadors, a través de mossegades o contacte directe amb excrements contaminats, en espais tancats i amb poca ventilació. Ara bé, es tracta d'un tipus de virus "potencialment mortal". És especialment perillós perquè no existeixen antivirals que funcionin i perquè els símptomes empitjoren ràpidament, per la qual cosa cal actuar de pressa. De fet, aproximadament el 40% de les persones que desenvolupen la malaltia als pulmons acaba morint.
Els símptomes de l'hantavirus
Els principals símptomes primerencs de l'hantavirus són:
- Febre
- Mal de cap
- Miàlgies
- Malestar general
En cas d'agreujar-se el cas, apareixen les primeres nàusees -o vòmit en alguns casos-, el dolor abdominal i, en alguns casos, diarrea. Un cop la malaltia ha empitjorat molt, es produeix una dificultat respiratòria brusca, signes hemorràgics i, en alguns casos, pot acabar provocant una fallada renal.
Els símptomes del coronavirus
Alguns dels símptomes primerencs del coronavirus coincideixen molt amb els de l'hantavirus:
- Febre
- Tos seca
- Cansament
- Mal de coll
- Congestió nasal
- Pèrdua de l'olfacte i el gust
- Mal de cap
En cas d'empitjorar, la malaltia també pot desencadenar pneumònies, insuficiències respiratòries agudes o trombosis, entre d'altres.
Investigació oberta sobre l'origen del brot
L'OMS ha reiterat ha reiterat que "cap altre passatger o membre de la tripulació presenta símptomes en aquest moment". No obstant això, ha indicat que "té constància d'informes sobre altres persones amb símptomes que podrien haver tingut contacte amb algun dels passatgers, i està en contacte amb les autoritats pertinents en cada cas". Pel que fa a l'origen del brot, han indicat que les investigacions continuen. "Abans d'embarcar, els dos primers casos van viatjar per Argentina, Xile i l'Uruguai en un viatge d'observació en zones on habitava el rosegador portador del virus. L'OMS continua treballant amb tots els governs i socis implicats per atendre els afectats, protegir els passatgers i evitar nous contagis", han insistit.