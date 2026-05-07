Trenta passatgers del creuer afectat per l'hantavirus van desembarcar a l'abril

L'empresa propietària del creuer on s'ha detectat el brot d'hantavirus ha confirmat que 30 passatgers -inclòs el cos de la primera víctima que va morir a bord- van desembarcar a l'illa de Santa Helena el passat 24 d'abril. En un comunicat, Oceanwide Expeditions ha informat que aquest primer passatger va morir l'11 d'abril i que el primer cas del virus "no es va confirmar fins al 4 de maig". La companyia està monitorant l'evolució dels passatgers del creuer, que va sortir de Cap Verd dimecres al vespre en direcció a les illes Canàries.
"Tots aquests passatgers estan sent contactats per la companyia. S'està treballant per identificar els passatgers i els tripulants que van embarcar i desembarcar en diferents escales des del 20 de març", ha assegurat l'empresa. També ha descartat que hi hagi persones amb símptomes a bord.
"Oceanwide Expeditions manté contacte estret i constant amb les autoritats pertinents respecte del punt exacte de l'arribada, els procediments de quarantena i de cribratge per a tots els passatgers, així com el calendari previst", ha afegit en el comunicat. "La cooperació continua amb les autoritats locals i internacionals, inclosa l'OMS, l'Institut Nacional de Salut Pública i Medi Ambient dels Països Baixos, les ambaixades i el Ministeri d'Exteriors neerlandès", ha conclòs.
Segons l'empresa, la previsió és que el creuer arribi al port de Granadilla, a Tenerife, en tres o quatre dies. En aquest sentit, pel que fa a les 14 persones amb nacionalitat espanyola que hi viatgen, i entre els quals hi ha cinc catalans, faran quarantena a l'hospital militar Gómez Ulloa de Madrid. Ho faran després de firmar un consentiment informat -voluntari-, tal com ha explicat la ministra de Defensa, Margarita Robles, que no ha concretat quant durarà el règim de confinament.
Hospitalitzada una hostessa de vol
D'altra banda, aquest dijous també s'ha sabut que una hostessa de vol està ingressada per una possible infecció d'hantavirus després d'haver estat en contacte amb una de les víctimes del brot. Es tracta d'una treballadora de l'aerolínia KLM que va coincidir amb la passatgera, una dona neerlandesa de 69 anys, que "va estar breument a bord d'un avió" i va morir el passat 26 d'abril. Segons informen mitjans neerlandesos, l'hostessa es troba hospitalitzada i aïllada a Amsterdam, als Països Baixos, on se li estan fent proves tot i que presenta símptomes lleus.