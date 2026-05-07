Hospitalitzada una hostessa que va estar en contacte amb una de les víctimes del brot d'hantavirus

Una hostessa de vol està ingressada per una possible infecció d'hantavirus després d'haver estat en contacte amb una de les víctimes del brot en un creuer. Es tracta d'una treballadora de l'aerolínia KLM que va coincidir amb la passatgera, una dona neerlandesa de 69 anys, que "va estar breument a bord d'un avió" i va morir el passat 26 d'abril. Segons informen mitjans neerlandesos, l'hostessa es troba hospitalitzada i aïllada a Amsterdam, als Països Baixos, on se li estan fent proves tot i que presenta símptomes lleus.
Segons ha explicat la mateixa aerolínia, el contacte entre ambdues es va donar el dia anterior a la seva mort, a Johannesburg, a Sud-àfrica, però no se li va permetre volar a causa del seu estat de salut. "Ahir al vespre, l'Institut Nacional de Salut Pública i Medi Ambient dels Països Baixos va informar la companyia que una de les persones neerlandeses que va morir pel virus havia estat breument a bord d’un avió el 25 d’abril de 2026. A causa del seu estat de salut, la tripulació va decidir no permetre-li volar. La passatgera va morir posteriorment a Johannesburg", ha informat la companyia en un comunicat.
"El vol en qüestió era el KL592 (codi compartit AF8282, DL9560, SK6855), que va sortir de Johannesburg cap a Amsterdam a les 23.15 h. Després de retirar la passatgera, el vol va continuar amb normalitat. Per precaució, tots els passatgers estan sent contactats per la GGD -el servei de salut pública local neerlandès-", ha afegit l'aerolínia.