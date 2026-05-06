Com es conté un brot d'hantavirus en un vaixell?

Aïllament i quarantena no són el mateix
Davant d'una crisi així, les primeres mesures dictades per les autoritats sanitàries acostumen a ser l'aïllament i la quarantena. Tot i que sovint s'utilitzen com a sinònims en el llenguatge col·loquial, en epidemiologia responen a estratègies diferents, i aplicar-les correctament en un vaixell és fonamental.
L'aïllament s'aplica exclusivament a les persones que ja presenten símptomes o han donat positiu en la malaltia. L'objectiu és separar els malalts de la resta de la tripulació per proporcionar-los atenció mèdica segura i evitar que qualsevol fluid o via de contagi arribi a persones sanes.
D'altra banda, la quarantena s'aplica a persones aparentment sanes, però que han estat exposades al mateix entorn de risc (per exemple, que dormien a la mateixa cabina o treballaven a la mateixa bodega on hi ha hagut els contagis). Aquestes persones veuen restringits els seus moviments durant el període d'incubació del virus per monitorar si desenvolupen símptomes.
Com es conté la infecció en un vaixell?
Aplicar aquests dos conceptes en terra ferma és relativament senzill; fer-ho en un vaixell és un autèntic repte. Un vaixell funciona com un ecosistema tancat. Per sectoritzar-lo, cal establir un sistema de “zones netes” i “zones brutes”.
El repte més gran és la ventilació. Com que l'hantavirus es transmet per partícules suspeses a l'aire (quan s'aixeca pols contaminada per rosegadors), és vital assegurar-se que els sistemes de climatització i ventilació de les zones d'aïllament i de les zones de risc no recirculin l'aire cap a les àrees segures. Això sovint implica apagar determinats sistemes de ventilació compartida, utilitzar filtres HEPA si l'embarcació en disposa, i confinar els tripulants a les seves cabines minimitzant el trànsit pels passadissos i zones comunes.
A més de la ventilació, un altre maldecap operatiu és la gestió de residus i els subministraments. En alta mar, els residus biològics o els materials possiblement contaminats (com ara tovalloles, llençols o les safates de menjar dels tripulants en quarantena) no es poden emmagatzemar de qualsevol manera ni llançar per la borda.
Requereixen un protocol de doble bossa segellada i emmagatzematge en zones aïllades fins a la seva correcta incineració o tractament en arribar a port. Paral·lelament, establir circuits de "contacte zero" per fer arribar aigua i aliments a la tripulació confinada a les cabines és vital per evitar la contaminació creuada.
Tallar la via de transmissió: l'aïllament del vector
Com que l'hantavirus es propaga de l'entorn animal als humans i no pas de persona a persona, restringir els moviments de la tripulació resol només una part de l'equació. La quarantena humana no és suficient, s'ha d’actuar sobre el vector que la provoca, les rates, que continuen lliures per l'embarcació i els elements que han contaminat.
El veritable repte logístic a bord és la desratització i la desinfecció. Aquest procés ha de ser extremadament curós. La norma d'or amb l'hantavirus és no escombrar ni aspirar mai en sec, ja que això aixecaria la pols carregada de partícules virals i facilitaria la inhalació.
Tota neteja de bodegues, cuines o espais de càrrega sospitosos s'ha de fer amb mètodes humits, ruixant les superfícies amb solucions de lleixiu o altres desinfectants abans de netejar-les. El personal encarregat d'aquesta tasca ha d'anar equipat amb Equips de Protecció Individual (EPI) d'alta seguretat, incloent-hi mascaretes amb filtres per a partícules (tipus FFP3), ulleres estanques i guants. Sense aquesta desinfecció ambiental intensiva, el vaixell continua sent infecciós.
La urgència d'aquestes mesures recau en la resistència del mateix patogen. L'hantavirus pot sobreviure a temperatura ambient en entorns tancats durant diversos dies.
A més, l'estratègia de desratització a bord requereix precisió: sovint es prioritzen els paranys físics per sobre dels esquers enverinats. El motiu és purament preventiu: si un rosegador ingereix verí i mor en un conducte de ventilació o un espai inaccessible, el seu cos continuarà sent un focus d'alliberament de partícules virals a mesura que es descomposi i empitjorarà greument la situació.
El Reglament Sanitari Internacional en un món globalitzat
L'arribada a port en aquestes condicions està estrictament regulada pel Reglament Sanitari Internacional de l'OMS. Aquest marc estableix com els ports han de coordinar-se per autoritzar un atracament segur i atendre la tripulació sense posar en risc la població local. Les autoritats de Sanitat Exterior només donaran el permís per interactuar amb el port quan el vaixell sigui declarat oficialment lliure del patogen i del vector.
Casos com aquest ens recorden una lliçó fonamental: en un món hiperconnectat, el comerç marítim i la mobilitat no només transporten béns i persones, sinó també vectors climàtics i malalties zoonòtiques. La prevenció, el control estricte de plagues en el transport de mercaderies i la preparació epidemiològica dels ports no són simples tràmits burocràtics, sinó la primera i més important línia de defensa de la salut pública global. La paradoxa d'aquesta crisi és que no cal aïllar les persones per protegir l'entorn, sinó desinfectar l'entorn per protegir les persones, ja que és el vaixell el que resulta infecciós, no pas la seva tripulació.
Aquest article ha estat publicat a The Conversation.