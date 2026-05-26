26 de maig de 2026

La reunió entre sindicats i Educació s'endarrereix fins a dimarts la tarda

  • Imatge de la primera reunió entre Niubó i sindicats en plena crisi educativa -

Publicat el 26 de maig de 2026 a les 10:52

Aquest dimarts es reprenen les negociacions entre els sindicats de la vaga educativa amb representació a la mesa sectorial -USTEC, CGT, Professors de Secundària- i el Departament d'Educació i Formació Professional. Inicialment, la convocatòria per a la nova trobada era dimarts a les dotze del migdia, però fonts sindicals apunten que la reunió ha quedat posposada per aquesta tarda, a dos quarts de sis. A hores d'ara, tant el sindicat majoritari del sector com la CGT ja han anunciat que sí que participaran en la mesa, on està previst abordar la qüestió salarial. Professors de Secundària, per la seva banda, de moment es manté al marge. Els sindicats volen que Educació accepti un increment salarial lineal, mentre que la conselleria aposta per millorar sous a través de complements. 

