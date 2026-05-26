Detenen un home de 80 anys a l'aeroport del Prat per fer tocaments a una dona al passadís d'un avió

La Guàrdia Civil va detenir un home de 80 anys a l'Aeroport Josep Tarradellas Barcelona-el Prat acusat d'agressió sexual a una dona a l'interior d'un avió. Tal com confirmen diversos testimonis entre passatgers i tripulació, l'arrestat va fer tocaments no consentits a la víctima, una altra viatgera.
Concretament, els fets s'haurien produït al mateix passadís de l'avió durant l'embarcament, quan l'agressor va assaltar la dona quan va passar pel seu costat en direcció al seu seient. A més, posteriorment l'hauria continuat assetjant.
Un altre passatger va avisar la tripulació, que va corroborar els fets i va avisar els agents de la Guàrdia Civil de l'aeroport. Els agents van pujar a l'avió i van detenir l'home que, segons explica la policia, presentava símptomes d'embriaguesa.
Els aeroports catalans reben més de 2,1 milions de passatgers internacionals a l'abril, un 3,3% més
Els aeroports catalans van rebre 2.115.037 passatgers internacionals a l'abril, un 3,3% més que l'any passat. Segons les dades del Ministeri d'Indústria i Turisme, Catalunya va agrupar el 21% dels viatgers procedents de l'estranger que van arribar a l'Estat, tan sols superada per Madrid (22,4% del total). En aquest sentit, l'aeroport de Barcelona va concentrar la major part de les arribades, amb 1.959.709, un 4,3% interanual més.
L'activitat de les aerolínies de baix cost va augmentar un 6,3% en el quart mes de l'any, fins als 1,5 milions de passatgers; mentre que la de les tradicionals va caure un 3,9%, fins als 588.769 viatgers. En l'agregat entre gener i abril Catalunya ha rebut més de 6,7 milions de passatgers internacionals, un 4,9% anual més.
Amb tot, al conjunt de l'Estat, a l'abril van arribar 10,1 milions de passatgers aeris internacionals, un 3,7% més que en el mateix mes de l'any passat. En l'agregat en els quatre primers mesos del 2026 la xifra s'enfila fins als 32,4 milions de passatgers, un 5,1% interanual més.
El Ministeri d'Indústria i Turisme ha ressaltat que a l'abril hi va haver un augment d'arribades de passatgers internacionals dels principals mercats, amb l'excepció d'Alemanya (-5,6%). Destaca l'augment interanual de polonesos i belgues i la tendència positiva dels viatgers procedents dels Estats Units.