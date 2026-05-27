Alertes pel vapeig adolescent: un de cada quatre joves consumeix nicotina

El consum de vapejadors entre adolescents i joves continua creixent a l'Estat espanyol. Així ho alerta un estudi de la Societat Espanyola de Medicina Familiar i Comunitària (semFYC). L'informe assenyala que l'11,9% dels adolescents d'entre 14 i 18 anys utilitza cigarrets electrònics, mentre que, entre els joves de 19 a 24 anys, el consum total de productes amb nicotina arriba al 24,8%, és a dir, gairebé una de cada quatre persones. Els resultats coincideixen amb els de la investigació ESTUDES 2025 del Pla Nacional sobre Drogues, on el 27,1% dels estudiants reconeixia haver utilitzat cigarrets electrònics els últims trenta dies.
L'enquesta, presentada en el marc de la XXVII Setmana Sense Fum i coincidint amb el Dia Mundial Sense Tabac del 31 de maig, posa l'enfocament en el fet que els vapejadors s'han convertit en la porta d'entrada a la nicotina per a molts adolescents. Els experts alerten que molts joves tenen la percepció errònia que aquests dispositius són innocus o menys perjudicials que el tabac convencional.
La semFYC adverteix que les cigarretes electròniques "no són vapor", sinó aerosols amb nicotina i substàncies tòxiques. Tot i que sovint es presenten com una alternativa "més saludable", els professionals recorden que s'alliberen substàncies químiques poden afectar especialment un cervell encara en desenvolupament. Especialistes en tabaquisme alerten que ja s'estan detectant problemes respiratoris i augment de consultes relacionades amb la tos persistent, irritació pulmonar i casos de pneumònies entre joves usuaris.
Sabors dolços i pressió de grup
L'informe apunta que els adolescents associen aquesta pràctica més a un hàbit social que no pas a una addicció. Molts joves asseguren que consumeixen "per provar", "per curiositat" o "perquè tothom ho fa". Els experts, però, insisteixen que la nicotina genera dependència ràpidament i que molta gent acaba normalitzant-ne el consum diari.
Segons les dades recollides, gairebé el 80% dels adolescents que vapegen asseguren que ho fan pels "gustos dolços i afruitats" dels líquids, mentre que més del 60% reconeix que la influència de l'entorn i les modes hi té un paper important. Els professionals reclamen limitar aquests aromes i reforçar les restriccions publicitàries dirigides indirectament als menors. De la mateixa manera, un 72,1% aposta per reforçar les campanyes de prevenció.
Paral·lelament, l'estudi també evidencia un ampli suport social a noves restriccions. El 75,7% dels enquestats es mostra favorable a ampliar els espais sense fum, sobretot en entorns freqüentats per a infants i adolescents com platges, terrasses o accessos a escoles. També augmenta el suport a mesures més estrictes per dificultat l'accés dels menors a les cigarretes electròniques.
Una “epidèmia silenciosa” entre els joves
Els experts també alerten que s'està convertint en una "epidèmia silenciosa". L'especialista en tabaquisme Isabel Nerín, de la Universitat de Saragossa, assegura que el consum s'ha normalitzat fins al punt que ja forma part del paisatge quotidià entre adolescents i universitaris. A més, la semFYC assenyala que el consum dual és cada vegada més habitual. És a dir, molts joves no només vapegen, sinó que també fumen tabac convencional. Els professionals consideren que això reforça la dependència a la nicotina i dificulta encara més abandonar el consum en el futur.
Addicionalment, els experts recorden que encara es desconeixen molts dels efectes a llarg termini del vapeig. Tot i això, ja s'han detectat casos de lesions pulmonars i problemes cardiovasculars vinculats al consum continuat. També alerten que la nicotina pot afectar directament el desenvolupament cerebral dels adolescents en àrees relacionades amb la memòria, l'atenció i el control dels impulsos.
Els professionals sanitaris alerten que el consum entre adolescents ja no és una moda puntual, sinó una tendència consolidada alimentada per noves estratègies de màrqueting digital. Per això, diverses entitats mèdiques reclamen endurir la regulació dels dispositius electrònics i equiparar-los al tabac, amb més restriccions en la publicitat, la venda i els espais d’ús, per frenar un fenomen que preocupa cada vegada més els experts en salut pública.