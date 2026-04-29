Retrocés del preservatiu i manca d'educació sexual: la meitat dels adolescents atesos a Vall d’Hebron el 2025 tenien una ITS

Que en cada generació canvia la manera en què els i les joves es relacionen entre ells de manera sexoafectiva és un fet que es manté en el temps, independentment de l'edat d'aquestes noves generacions. Tenen accés a internet i a les xarxes cada vegada més prompte i, també, s'accelera l'edat en què mantenen relacions sexuals per primera vegada. Aquest fet pot ser un risc per a la salut sexual si no s'arriba a aquest moment amb la informació necessària per evitar moments incòmodes, violents i, també, malalties o infeccions de transmissió sexual.
De fet, les últimes dades de l'Hospital Vall d'Hebron així ho reflecteixen. La meitat dels 41 adolescents d'entre 13 i 17 anys que van assistir al Centre de Salut Internacional i Malalties Transmissibles Drassanes-Vall d’Hebron el 2025 se'ls va diagnosticar una patologia de transmissió sexual. Tot i això, la pediatra de la Unitat de Patologia Infecciosa i Immunodeficiències de Pediatria, Dra. Maria Espiau, ha precisat que és un lleuger descens respecte als últims anys, quan s’havien “doblat i triplicat”. Espiau ha deixat clar que “no són xifres molt elevades” i “no tenen res a veure” amb els adults.
La mitjana d’edat dels adolescents atesos l’any passat va ser de 16 anys. Els principals motius per recórrer aquest servei de l’hospital van ser cribratges d’infeccions de transmissió sexual (ITS) en persones asimptomàtiques, símptomes compatibles amb una patologia d’aquest tipus, contacte amb persona amb ITS i violència sexual. A més de gonorrea i clamídia també es van diagnosticar sífilis, escabiosi i Trichomonas vaginalis, entre d’altres. Espiau, ha detallat que “no hi ha un perfil molt definit” i que venen “tant nois com noies amb orientacions sexuals molt diverses”.
Durant els tres primers mesos de l’any s’han dut a terme nou primeres visites, de les quals quatre van resultar positives en ITS. El servei per a adolescents de la Vall d’Hebron es va posar en marxa el 2019 i des d’aleshores ha atès al voltant de 350 usuaris. Espiau ha assenyalat que les conseqüències d’aquestes malalties “acostumen a no ser greus” en línies generals. Tanmateix, ha matisat que “si no es tracten” si poden tenir efectes adversos com ara “sobre la fertilitat en el futur”, en el cas de les dones. També ha apuntat “dolor a la pelvis”.
Espiau ha posat l’accent en la prevenció, ja sigui amb l’administració de, per exemple, vacunes i l’ús del preservatiu. En aquest sentit, la facultativa ha lamentat que el seu ús “ha anat disminuint en els últims temps” i ha recalcat que s’ha “d’incidir” en fer-lo servir. També ha mencionat “la necessitat i la importància de fer-se cribatges” i ha remarcat que fer-ne difusió “també es feina a les escoles” i “a casa, amb les famílies”, encara que ha dit que segueix sent “un estigma” el tema de l'ITS. La pediatra ha insistit en la importància de l’educació sexoafectiva als centres escolars, perquè “una cosa és el que diu el paper i l’altra el que es fa realment”. “La sensació que tenim a la consulta és que manca encara informació”, ha reblat Espiau.
Drassanes Exprés, un servei ampliat a adolescents
La pediatra de la Unitat de Patologia Infecciosa i Immunodeficiències de Pediatria ha assegurat que el servei Drassanes Exprés, destinat a la població adulta i que el 2025 es va ampliar a majors de 16 anys, és “complementari” a l’atenció que donen a adolescents. La principal diferència, ha apuntat, en què els resultats arriben en tres hores per un SMS i “per la via rutinària no és així”.
Precisament, l’any passat 23 pacients d’entre 16 i 18 anys es van beneficiar d'aquest augment de la capacitat d’assistència. D’aquest total, a vuit se’ls va detectar una malaltia (sis de clamídia i dos de gonorrea). Pel que fa a la població adulta, el 2025 es van fer 6.057 cribratges, dels quals 726 van donar positiu i l'ITS amb més prevalença també van ser clamídia i gonorrea. El servei també va identificar tres casos de VIH i cinc d’hepatitis C.