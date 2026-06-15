Famílies d'una escola d'elit de Barcelona protesten contra el futur museu Gaudí

Més d'un centenar de persones, totes elles famílies del Col·legi de les Teresianes del carrer Ganduxer, s'han concentrat aquest dilluns davant l'escola amb Ronda General Mitre al crit de: "No un museu, som una escola", contra el projecte de museïtzació de l’edifici d'Antoni Gaudí. Albert Giménez, pare de tres nenes de l'escola, ha explicat a l'ACN que reclamem informació i ha detallat que la preocupació principal dels pares és que no acaben d'entendre "com un projecte turístic és compatible amb la vida diària" de l'escola.
Les famílies tenen aquest dimecres una sessió informativa amb representants de la companyia de Santa Teresa, que és qui té la propietat, de la Fundació Escola Teresiana i IngeniaCultura, responsable de la ideació i conceptualització del projecte Museu Gaudí Teresianes, per explicar el projecte i aclarir els dubtes que hi pugui haver. Com es va informar la setmana passada el Col·legi de les Teresianes, projectat per Gaudí entre els anys 1888 i 1890 i fins ara inaccessible al públic general, es convertirà en un museu que combinarà patrimoni, exposicions d’art i activitats per a descobrir l’excepcional arquitecte en tots els seus vessants.
Giménez ha detallat que la preocupació principal dels pares és que no acaben d'entendre com un projecte turístic és compatible amb la vida diària de l'escola. "Pel que tenim entès aquestes visites es faran en horari lectiu", ha lamentat. Ha explicat que molts pares i famílies de l'escola són veïns del barri i que aquest és "un barri residencial i molt tranquil". Ha insistit que la idea és que se'ls informi i ha afegit que de vegades és necessari parar tenint en compte que ells tampoc tenen tota la informació. "Crec que l'ideal seria parar i com a mínim consultar les famílies que en pensem".
Giménez ha deixat ben clar que ells no estan en contra de la cultura, ni que es preservi aquest edifici. "Ens hauria agradat poder formar part d'aquest tipus de decisions per, com a mínim, veure si hi havia potser una solució intermèdia".
Obertura a principis 2028
Com es va explicar la setmana passada, el nou equipament cultural s’obrirà al públic a principis de l’any 2028, posant a l’abast de tothom una de les obres més desconegudes de l’arquitecte i oferint una experiència museogràfica d’última generació. Ubicat al Col·legi de les Teresianes del carrer Ganduxer, una de les obres més singulars i desconegudes d’Antoni Gaudí. El nou museu permetrà descobrir una dimensió poc explorada de l’arquitecte català, la seva recerca espiritual, la seva concepció essencial de l’arquitectura i el seu vincle amb els valors educatius i humanistes impulsats per Enric d’Ossó a partir de la figura espiritual de Santa Teresa de Jesús.
L’obertura al públic d’aquest edifici històric representa una fita patrimonial. Per primera vegada, els visitants podran accedir de manera regular a un espai que fins ara havia romàs pràcticament inaccessible i que constitueix una peça clau per entendre l’evolució creativa de Gaudí. Un espai que es complementarà amb l’accés lliure a una part del seu jardí des d’on contemplar la grandesa de l’edifici.