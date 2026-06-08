Barcelona tindrà un nou museu dedicat a Antoni Gaudí

El Col·legi de les Teresianes de Ganduxer de Barcelona, projectat per Antoni Gaudí entre els anys 1888 i 1890 i fins ara inaccessible al públic general, es convertirà en un museu que combinarà patrimoni, exposicions d’art i activitats per a descobrir l’excepcional arquitecte en tots els seus vessants. El nou equipament cultural s’obrirà al públic a principis de l’any 2028, posant a l’abast de tothom una de les seves obres més desconegudes i oferint una experiència museogràfica d’última generació.
La presentació oficial del Museu Gaudí Teresianes es realitza quan tot just s'ha confirmat l’autorització del Vaticà i s’emmarca en l’Any Gaudí, amb un projecte ampliarà el relat guadinià de la ciutat més enllà dels edificis més coneguts. L’obertura al públic d’aquest edifici històric representa una fita patrimonial, ja que constitueix una peça clau per entendre l’evolució creativa de Gaudí.
Ubicat al Col·legi de les Teresianes del carrer Ganduxer, es tracta d'una de les obres més singulars i desconegudes de Gaudí. El nou museu permetrà descobrir una dimensió poc explorada de l’arquitecte català, la seva recerca espiritual, la seva concepció essencial de l’arquitectura i el seu vincle amb els valors educatius i humanistes impulsats per Enric d’Ossó a partir de la figura espiritual de Santa Teresa de Jesús.
El Museu Gaudí Teresianes, un museu del segle XXI
El Museu Gaudí Teresianes busca ser un centre cultural innovador que combinarà patrimoni, recerca, divulgació i tecnologia avançada. La proposta museogràfica incorporarà recursos audiovisuals i multimèdia, peces i documentació originals i facsímils, maquetes i mòduls interactius, restitucions físiques i virtuals, projeccions panoràmiques i mappings arquitectònics.
Entre els espais expositius destacats hi haurà l’Espai Gaudí 360º, tota una planta de l’edifici dedicada a una exposició permanent que oferirà un recorregut per la trajectòria vital i artística de l’arquitecte. Una altra planta dedicada a exposicions temporals centrades en els conceptes creatius com la transcendència o la bellesa i una sala digital de realitat virtual que ens traslladarà dins del procés de treball de Gaudí; per avançar alguns dels espais i usos del nou museu.
Una nova mirada sobre la figura d'Antoni Gaudí
El nou equipament vol allunyar-se de la lectura convencional de l’obra de Gaudí i interpretar-la a partir de l’edifici de les Teresianes, una obra fonamental per entendre la seva evolució arquitectònica. Construït entre 1888 i 1890, l’edifici manifesta una arquitectura austera, funcional i carregada de simbolisme que anticipa moltes de les aportacions conceptuals que posteriorment desenvoluparia en altres projectes. La llum, la geometria, l’espiritualitat i la innovació constructiva esdevenen aquí els grans protagonistes.
Des d’aquest espai excepcional, el visitant podrà descobrir com Gaudí va transformar les influències religioses, pedagògiques i socials del seu temps en una arquitectura al servei de la seva funció: ser un convent per a la formació i residència de les novícies de la congregació de les Teresianes i escola de nenes.