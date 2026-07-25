25 de juliol de 2026

Cerca Cercar | Newsletters Suscripcio a Newsletter |

ara mateix

10:30
ara mateix
aramateix

Els Verds descarreguen a les Santes de Mataró el 3 de 9 amb folre i agulla, una construcció que no es veia des del 2019

Cultura

  • Els Verds descarreguen a les Santes de Mataró el 3 de 9 amb folre i agulla -

ARA A PORTADA

Publicat el 25 de juliol de 2026 a les 20:38

Els Castellers de Vilafranca han descarregat aquest dissabte a les Santes de Mataró el 3 de 9 amb folre i agulla, una construcció que no es veia a plaça des del 2019. Els Verds han completat l'actuació amb el 4 de 9 amb folre, el 3 de 9 amb folre i el pilar de 8.

Per la seva banda, la colla local, els Capgrossos de Mataró, han aconseguit descarregar el 4 de 9 amb folre sota una pluja intensa que ha obligat a aturar la diada uns 15 minuts i a replantejar la tercera ronda. A causa del diluvi, els Minyons de Terrassa han renunciat al castell que tenien previst per tancar l'actuació i s'han quedat amb el 4 de 9 amb folre, el 2 de 9 i el pilar de 7. La jornada també ha tingut un record per la Mariona, la nena castellera morta fa 20 anys.

Escull Nació com la teva font preferida de Google

Et pot interessar