Els Verds descarreguen a les Santes de Mataró el 3 de 9 amb folre i agulla, una construcció que no es veia des del 2019

Els Castellers de Vilafranca han descarregat aquest dissabte a les Santes de Mataró el 3 de 9 amb folre i agulla, una construcció que no es veia a plaça des del 2019. Els Verds han completat l'actuació amb el 4 de 9 amb folre, el 3 de 9 amb folre i el pilar de 8.\r\n\r\nPer la seva banda, la colla local, els Capgrossos de Mataró, han aconseguit descarregar el 4 de 9 amb folre sota una pluja intensa que ha obligat a aturar la diada uns 15 minuts i a replantejar la tercera ronda. A causa del diluvi, els Minyons de Terrassa han renunciat al castell que tenien previst per tancar l'actuació i s'han quedat amb el 4 de 9 amb folre, el 2 de 9 i el pilar de 7. La jornada també ha tingut un record per la Mariona, la nena castellera morta fa 20 anys.\r\n