La pregària de Lluís Gavaldà (Els Pets) a «Sant Leo Messi»: «Fes un últim miracle pel poble català»

A només un dia de la final del Mundial, aquest dissabte a la nit al festival La Conca 5.1, a Barberà de la Conca, el cantant del grup Els Pets, Lluís Gavaldà, es va adreçar al públic amb una petició plena d'humor i crítica cap al torneig internacional que acaba aquest diumenge als Estats Units.
"Si us plau, fes un últim miracle pel poble català", va començar demanant el cantant a "Sant Leo Messi" entre els aplaudiments i les rialles dels assistents. Hores abans de l'últim partit de la Copa del món, que omplirà els carrers del país de samarretes de la selecció espanyola, així com de l'equipació de l'Argentina; Gavaldà va aprofitar una de les pauses del concert per compartir el seu desig que guanyi la selecció Albiceleste.
"Ajuda'ns a fer que, per fi, ens caiguin bé els argentins, sobretot per la seva capacitat d'adaptar-se al català", ironitzava el cantat d'Els Pets entre els xiulits del públic. "Allibera'ns dels petards de demà, de les banderes espanyoles, dels crits de 'yo soy español', del 'què pone en tu DNI'", demanava Gavaldà amb un to irònic que el caracteritza.
La seva intervenció va afegir una nota d'humor a una actuació que el públic recordarà, en bona part, per aquesta peculiar pregària a "Sant Leo Messi". "Si us plau, dona'ns una última alegria perquè anem molt necessitats", afegia el d'Els Pets.
"A veure si amb aquest Mundial guanya l'Argentina, s'acaba el Regne d'Espanya, el rei se'n va a prendre pel sac i Espanya també, de retruc", acabava el seu discurs contra el Mundial el cantant del grup enmig dels aplaudiments del públic.