Mor Joan Roca, membre fundador dels Antònia Font, als 51 anys

El membre fundador i baixista d’Antònia Font, Joan Roca, ha mort aquest dimecres als 51 anys després d'una llarga malaltia, segons han avançat diversos mitjans i ha pogut confirmar l’ACN de l’entorn del grup. La seva mort produeix un cop per la música en català, després que el músic hagi tingut una destacada trajectòria en una de les bandes més influents de les darreres dècades.
Roca va contribuir al so característic d'Antònia Font, grup del qual va ser un dels fundadors l’any 1997 a Mallorca, conjuntament amb Pau Debon, Joan Miquel Oliver, Jaume Manresa i Pere Debon. El grup es va consolidar amb l'àlbum Alegria, publicat el 2002, i després de 13 anys de carrera es va separar. Tot i això, Antònia Font va tornar als escenaris el 2022 amb l'àlbum Un minut estroboscòpica.
Biòleg i format en el Conservatori Superior de les Illes Balears, el baixista va participar en la gravació de discos que ja formen part de la història de la música en català, com A Rússia, Alegria, Taxi, Batiscafo Katiuscas, Lamparetes o Vostè és aquí. La banda va rebre guardons de gran prestigi com el Premi Nacional de Música de Catalunya per l'àlbum Coser i cantar (2007), i diversos Premis Enderrock.
Des de 2021, Roca feia carrera musical al grup de jazz Geometrical Sardine, que va crear amb el guitarrista Jaume Rosselló i el bateria Pep Aspas, i amb el qual va publicar dos àlbums Minialien (2022) i Last Flight Before Extinction (2025). La pròxima cita del grup mallorquí era al festival Mobofest el dia 25 de juliol, a Sant Joan.