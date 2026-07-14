Mor l'escriptor barceloní Luis Goytisolo, autor d'«Antagonía» i acadèmic de la RAE

L'escriptor barceloní Luis Goytisolo va morir aquest diumenge amb 91 anys, tal com ha informat la Reial Acadèmia Espanyola (RAE), institució de la qual era acadèmic des del 1995. Goytisolo és autor d'una extensa obra literària d'entre la qual sobresurt la tetralogia Antagonía, formada pels volums Recuento, Los verdes de mayo hata el mar, La cólera de Aquilles i Teoría del conocimiento. Va col·laborar també amb diferents mitjans de comunicació i va recopilar part de l'obra assagística a El porvenir de la palabra (2002). Va rebre, entre d'altres, el Premi Nacional de les Lletres el 2013.
Membre d'una nissaga destacada d'escriptors, va morir a la localitat tarragonina de Vimbodí i Poblet, a la Conca de Barberà. Germà dels també escriptors ja traspassats José Agustín i Juan, Luis Goitysolo va ser escollit acadèmic de la RAE el 24 de març del 1994, càrrec del qual va prendre possessió el 29 de gener de 1995 amb el discurs titulat L'impacte de la imatge a la narrativa espanyola contemporània.
La seva trajectòria literària va ser reconeguda amb diversos guardons. Entre altres, amb el Premi Sèsam (1957), el Premi Biblioteca Breu per Las afueras, el Premi Ciutat de Barcelona (1976), el Premi de la Crítica per Estela del fuego que se aleja, el Premi Nacional de Narrativa Assaig per Naturaleza de la novela (2013) i el Premi Nacional de les Lletres (2013). El juliol del 2018 va ser guardonat per la Secretaria de Cultura del Govern de Mèxic amb el Premi Internacional Carlos Fuentes.
Les obres de Luis Goytisolo
De la seva obra, destaquen també títols com Las afueras (1958), Las mismas palabras (1963), Ojos, círculos, búhos (1971), Devoraciones (1976), Fábulas (1981), Estela del fuego que se aleja (1984), Investigaciones y conjeturas de Claudio Mendoza (1985), La paradoja del ave migratoria (1987), Estatua con palomas (1992), Mzungo (1996), Placer licuante (1997), Escalera hacia el cielo (1999), Diario de 360 grados (2000), Liberación (2003), Oído atento a los pájaros (2006), El lago en las pupilas (2012) i Coincidencias (2017). L'any 2019 va publicar l'obra Chispas.
A més, va ser autor del llibre Índico (1992) i dels assajos Naturaleza de la novela (2013) i El sueño de San Luis (2015), del qual va donar el manuscrit a la Biblioteca Nacional d'Espanya. El 2016 va publicar El atasco y demàs fábulas, una recopilació d'apunts, reflexions i aforismes escrits al llarg de quaranta anys.