Música clàssica contra la calor a la platja de Barcelona

Catalunya Música ha arrencat aquest dimecres el cicle de concerts "Clàssica a la platja", que se celebra dels dies 8 i 9 de juliol organitzat pel Gran Teatre del Liceu, L'Auditori i el Palau de la Música Catalana dins del projecte Barcelona Obertura i amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona. L'esdeveniment, que no s'ha aturat tot i els rècords de calor a què s'ha arribat durant la jornada, ha convertit la platja de Sant Sebastià i el Port de Barcelona en un gran auditori a l'aire lliure.
La primera vetllada l'ha protagonitzat l'Orquestra del Gran Teatre del Liceu, dirigida per Josep Pons, amb el programa "Liceu Simfònic. Música per a tothom". El repertori ha recollit peces com les Danses hongareses de Brahms, les Danses eslaves de Dvorák, fragments d'El trencanous de Txaikovski, les Danses polovtsianes de Borodin o la Danza ritual del fuego d'El amor brujo de Manuel de Falla, d'entre altres.
Aquests concerts gratuïts i oberts a tot el públic tenen l'objectiu d'apropar la música clàssica a nous públics en un espai emblemàtic de la capital catalana. L'edició d'enguany planteja un recorregut musical inspirat en les grans tradicions d'Europa i de l'Amèrica Llatina, sobretot en compositors que han convertit melodies populars i danses tradicionals pròpies en obres simfòniques clàssiques.
I quins concerts hi haurà demà dijous?
Aquest dijous 9 de juliol la protagonista serà l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC), dirigida per Ludovic Morlot amb un repertori titulat "Una simfonia imaginària". Les peces seran fragments extrets d'algunes de les simfonies més reconegudes de la història d'autors com Borodin, Rakhmàninov i Txaikovski. La proposta vol oferir una experiència plena de contrastos i emocions, aprofitant l'entorn únic del litoral barceloní per acostar la música simfònica a un públic ampli.