El Festival Cruïlla arrenca la 16a edició que aspira a acollir més de 70.000 persones

El Festival Cruïlla ha arrencat aquest dimecres una nova edició al parc del Fòrum de Barcelona, que s’allargarà fins dissabte amb la previsió d’acollir entre 70.000 i 75.000 persones. La setzena edició del certamen reunirà alguns dels grups més destacats de l'escena internacional, estatal i catalana. Entre els noms més destacats hi ha les caps de cartell de la jornada inaugural Halsey i Reneé Rapp o Pixies, Garbage, David Byrne, The Black Crowes, Bomba Estéreo, The Hives, Faithless, Two Door Cinema Club o Jon Batiste que pujaran als escenaris els pròxims dies. Un dels primers concerts destacats de la jornada inaugural ha estat el del cantant gallec de música indie i pop Sen Senra amb la seva barreja d’estils personal i elegant.
Christian Senra, més conegut com a Sen Senra, és considerat un dels artistes originals de l’escena urbana i pop alternativa a l’Estat. Amb un so més aviat relaxat, ha ofert a Barcelona un concert íntim amb diversitat d’intervencions en què s’ha adreçat al públic per presentar els temes. Como el fuego ha estat el primer tema del concert que ràpidament ha reunit desenes de persones a l’escenari Estrella Damm.
Sen Senra ha desplegat el seu universal musical que combina versatilitat melòdica, exploració i innovació. De fet, la seva discografia ofereix un viatge emocional que barreja nostàlgia i futur, amb cançons que van de balades refinades a peces urbanes. Al parc del Fòrum ha ofert una vintena de cançons, entre les que no hi ha faltat les més conegudes com Ya no te hago falta, No quiero ser un cantante, Perfecto, Uno de eses gatos o Nos darà alas.
Diversitat i representació catalana
En declaracions a l’Agència Catalana de Notícies, el director del Festival Cruïlla, Jordi Herreruela, ha recordat que el certamen manté una línia molt clara amb la “diversitat” i la “representació creativa” de Barcelona. “Comptem amb grans artistes internacionals, però amb una grandíssima representació d'artistes locals”, ha reivindicat. “És un lloc on et sents segur, on és confortable i on et trobes amb la gent que coneixes, quan fins i tot a vegades no has quedat amb ella”, ha aplaudit Herreruela.
Amb setze anys a les seves espatlles, per Herreruela el Cruïlla ja té “personalitat pròpia” i treballa en disciplines que van més enllà de la música. “El futur del Cruïlla va cap aquí, va cap a ser una mostra de tota la creativitat barcelonina”, ha comentat el director. De nou, ha recordat l’aposta del festival per la sostenibilitat i per no utilitzar generadors de combustibles fòssils. ”El futur dels grans esdeveniments té a veure amb la responsabilitat del seu impacte”, ha conclòs.
Del “vincle” amb Sen Senra a les primeres descobertes
Des de Manlleu, l’Èrica i la Júlia han arribat amb temps per gaudir del concert de Sen Senra. “Vam decidir fer un descans entre setmana perquè ens encanta Sen Senra i ens ho mereixem”, ha dit l’Èrica. Per a elles, el festival destaca perquè és “tranquil” i hi ha un públic més aviat adult. Malgrat l’onada de calor, que els ha fet plantejar que “amb l’aire condicionat s’està molt bé a casa”, venir al Cruïlla “val la pena”.
Des de Cerdanyola i l’Estartit, la Míriam i la Mireia, han tingut clar que la seva aposta de la jornada inaugural és Renné Rap, a qui ja seguien a les seves produccions audiovisuals. “M'agrada des de fa molts anys i em fa molta il·lusió que vingui a Barcelona”, ha subratllat la Míriam. Totes dues seran a les tres jornades del Cruïlla a l’espera de poder gaudir dels concerts de Two Door Cinema Club, Bomba estèreo, La Ludwig Band, Els Pets o Rigoberta. “Hi ha festivals que aposten per música internacional, que està bé, perquè hi ha molta gent d'aquí que és fan d'aquest tipus de bandes, però, també està bé poder escoltar la gent d'aquí, la cultura d'aquí, que no es perdi sobretot això”, ha argumentat la Míriam.
Un perfil ben diferent ha tingut el barceloní Jorge Montero, que ha visitat per primera vegada el Cruïlla. A través d’una promoció cultural per a joves, ha adquirit entrades a un preu “molt competitiu”. Montero ha decidit venir a veure Halsey “que és l’únic conjunt que coneix”, però amb ganes de passar “una bona estona” amb la resta de propostes musicals de la jornada. “El coneixia, però no havia vingut mai. Havia anat als festivals d'aquí que feien el recinte, però no havia vingut mai i tenia ganes també de venir-hi”, ha assegurat sobre el Cruïlla.
Jornada inaugural del Cruïlla
El Cruilla 2026 ha arrencat puntualment a les amb Galgo Lento i Bacilos. Malgrat l’amenaça per a l’onada de calor, els amants de la música han arribat progressivament al recinte i s’han anat repartint pels diferents espais al llarg de la tarda. El tret de sortida del Cruïlla es fa amb una programació organitzada en diversos escenaris. Així, aquest dimecres encara queden els esperats concerts de Halsey o Xicu.