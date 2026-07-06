«Ciberlocutorio», el referent d'una generació d'Andrea Gumes i Anna Pacheco, posa fi a vuit anys d'història a Ràdio Primavera Sound

Ciberlocutorio posa punt final a la seva història radiofònica. El programa presentat per Andrea Gumes i Anna Pacheco diu adeu a Ràdio Primavera Sound i als seus oients, que es comptabilitzaven per milers en totes les finestres de distribució (especialment en format pòdcast o en plataformes com Spotify). En una publicació compartida a les seves xarxes socials, les dues comunicadores expliquen aquest final d'etapa a les seves vides professionals i s'acomiaden d'una audiència fidel i generacional.
"Gràcies per tots aquests anys, als que vau estar des del principi donant suport incondicional al periodisme etílic (visca) i que vau guardar fidelment tots els nostres secrets; i a les que vau arribar cap al final donant sentit a aquests últims episodis en què hem fet el que ens ha donat la realíssima gana", han confessat Gumes i Pacheco en el seu comunicat, donant també les gràcies a tot l'equip de Ràdio Primavera Sound.
Totes dues han recordat moments icònics de la història del programa, des de conceptes a entrevistes, passant per col·laboradors o converses que van formar part d'un dels racons d'internet més ben guardats fets des de Barcelona. Encara que el programa fos sempre en castellà, Gumes i Pacheco han gaudit d'un públic entregat amb un fort arrelament al nostre país.
Els agraïments no han acabat aquí. "[Gràcies] a les que ens vau acompanyar en pandèmia i a les que vau embogir amb nosaltres amb les vostres ressaques de zorra i amb Benvolgut. A tots els convidats diversos que han passat per l'estudi i que no han aclucat l'ull quan ha tocat parlar de fer formatges a la muntanya, de germaníssimes o de trencar amistats (Berto amb tu va començar tot)", han reblat, en el text compartit a les xarxes.
Des de Ciberlocutorio també han assegurat que el final de festa serà a l'octubre. "Gràcies per donar-nos suport tota l'estona i per ser tan hiperbòliques als carrers. I als nous que just arribeu hora, què dir-vos? Hola i adéu! Arribeu en el moment en què s'ha acabat la festa, però quina festa. El llegat queda a Internet, perquè si no és a Internet… suposo que ja sabeu com segueix. Farem un comiat final, a la tardor, un final de festa, gorres, desmesura, vells amics. No us oblideu de nosaltres. Si us plau", s'han acomiadat.
Gumes, en un petit post a X, no ha pogut evitar emocionar-se en acomiadar-se del projecte que la va catapultar a altres finestres audiovisuals: "És el projecte del qual estic més orgullosa i ho estaré [...] Costa dir adéu a allò que t'ha omplert tant", ha confessat. Per part de Pacheco, mateixes emocions: "Ens acomiadem agraïdes per tot l'afecte rebut en tots aquests anys i per aquesta acurada comunitat que ha anat acceptant els nostres canvis i ens ha guardat els secrets", ha escrit l'escriptora i periodista.