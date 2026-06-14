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Moren el youtuber argentí Gaspi i el músic Oliver Tree en un accident entre dos helicòpters al Brasil

El sinistre aeri a Rio de Janeiro deixa almenys sis morts, entre ells el creador de contingut argentí, el cantant nord-americà i el director audiovisual Lucas Vignale

  • Gaspi i Oliver Tree -

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Publicat el 14 de juny de 2026 a les 20:45
Actualitzat el 14 de juny de 2026 a les 20:54

Tràgic accident aeri aquest diumenge al Brasil. Almenys sis persones han mort després de la col·lisió de dos helicòpters a la zona de Recreio dos Bandeirantes, a Rio de Janeiro. Entre les víctimes hi ha el popular creador de contingut argentí Gaspi, el músic nord-americà Oliver Tree i el director de videoclips Lucas Vignale.

L'accident s'ha produït cap a les nou del matí, hora local, ha obligat a desplegar un ampli operatiu d'emergència. Un dels aparells s'ha estavellat sobre l'aparcament d'un concessionari de vehicles elèctrics i s'ha incendiat, provocant una gran columna de fum visible des de diversos punts de la ciutat.

Una de les víctimes ha estat Gaspar Prim Díaz, conegut popularment com a Gaspi, era un dels creadors de contingut més seguits de l'Argentina, amb milions de seguidors a les xarxes socials. Es va fer famós pels seus vídeos al carrer, caracteritzats per l'humor irreverent, les entrevistes improvisades i la seva característica salutació: "Bueeenass". La seva popularitat es va disparar encara més el 2025 després de participar a La Velada del Año V, l'esdeveniment de boxa impulsat per Ibai Llanos.

Oliver Tree, una estrella internacional

Entre les víctimes també hi ha Oliver Tree, cantant i productor nord-americà conegut internacionalment pel seu estil musical alternatiu i la seva estètica extravagant. L'artista havia construït una carrera marcada per l'èxit a les plataformes digitals i una imatge singular que l'havia convertit en una figura de referència dins l'escena alternativa.

Una altra de les víctimes és Lucas Vignale, cineasta i director audiovisual argentí. Al llarg de la seva trajectòria havia treballat en videoclips per a artistes com J Balvin, Trueno o Bizarrap i, recentment havia fet el salt al cinema amb El tren Fluvial (2026), el seu primer llargmetratge.

Sis morts i una investigació oberta

Les autoritats han identificat també entre les víctimes el pilot Alexandre Souza, el productor musical brasiler Lucas Brito Chaves, conegut com a Lucas Frota, i el pilot Charles Marsillac, que comandava el segon helicòpter. Segons els serveis d'emergència, cinc de les víctimes han estat localitzades en una de les aeronaus, mentre que la sisena es trobava a l'altre helicòpter, que va caure a prop del primer punt d'impacte. La força del xoc ha provocat que fragments dels aparells impactessin contra edificis residencials i comercials de la zona. Els bombers i els investigadors aeronàutics continuen treballant sobre el terreny per aclarir les causes de l'accident. 

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