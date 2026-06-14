Qui és el misteriós protagonista de l'anunci d'Estrella Damm?

Estrella Damm ja ha donat el tret de sortida a l'estiu amb el ja mític anunci de cada juny. La marca, que enguany celebra els 150 anys d'història, ha estrenat aquesta setmana la campanya amb un ventall de personalitats VIP com mai abans ho havia fet. Més enllà d'aquest fet, la història d'enguany gira al voltant del personatge del Canyut amb un relat que pretén "homenatjar els valors, la cultura i l'estil de vida" que ha inspirat la companyia des dels seus orígens.
La narrativa arrenca quan el Canyut pateix un accident en un poble de la costa catalana i cau al mar. Com que no sap nadar, s'enfonsa, però contra tot pronòstic, el jove reapareix sa i estalvi a la platja amb una noia misteriosa asseguda al seu costat. I, a partir d'aquell moment, tots dos es fan inseparables.
Segons van relatant els diferents veïns -interpretats per actors i celebritats- ella li ensenya a nedar i també a beure cervesa amb porró, una habilitat gairebé imprescindible per adaptar-se a l'ambient local. Al final de l'estiu, el Canyut acaba la seva feina al poble i ha de marxar. Abans d'abandonar la noia, però, el dia de Sant Llorenç, comparteixen una última vetllada que culmina amb un petó i una conversa sobre la possibilitat de retrobar-se en un futur. "Qui sap? Potser un dia com avui a un lloc com aquest. Jo sempre torno als llocs on he estat feliç", va dir-li ella.
L'endemà, el Canyut puja a l'autobús per tornar a casa seva, però a mig camí, atura el vehicle i decideix tornar al poble. En arribar, descobreix que ningú no sembla recordar l'existència de la noia, només la d'ell. El Canyut, convençut del que va viure, va començar llavors la tradició de tornar cada Sant Llorenç a la mateixa taula del mateix bar on van compartir els seus últims moments junts, amb l'esperança que algun dia ella reaparegui.
Així, el personatge del Canyut és presentat com un home d'interior i poc acostumat a l'entorn marítim: "Un tio que anava amb botes a la platja", deia un veí. Curiosament, aquest personatge no és interpretat per cap de les personalitats VIP que apareixen a l'anunci -Álvaro Cervantes, Laia Costa, Oriol Pla, Santi Balmes, Jessica Goicoechea, Lily Rowland, Iria del Río, Rels B, Àngela Mármol, Mireia Oriol i un llarg etcètera. En aquest cas, el protagonista l'interpreta una persona de Terrassa i que és pintor: en Xavier González Arnau.