Eric Garcia, Marc Cucurella i un extens cartell de gala: els protagonistes de l'anunci d'Estrella Damm

11 de juny a les 17 hores. L'anunci de l'estiu d'Estrella Damm ja té data d'estrena i la cervesera catalana ja n'ha publicat una petita píndola. Com sempre, la temàtica està relacionada amb els amics i la platja, però enguany sembla que es diferenciarà pel fet de comptar amb el cartell d'actors més exclusiu de tots els temps.
El primer vídeo que Estrella Damm ha publicat a les xarxes socials mostra diverses personalitats del món del cinema, la música, l'esport i l'ecosistema digital. De fet, costa determinar si els crèdits són més impressionants pel nombre de personalitats o per la seva rellevància, la qual cosa fa pensar que l'anunci no deixarà ningú indiferent.
La llista és llarga i inclou noms com Oriol Pla, Mireia Oriol, Álvaro Cervantes, Paula Malia, Laia Costa, pel que fa als actors. Els cantants que hi apareixen són Mushkaa, Rels B i Santi Balmes; mentre que també hi ha tres futbolistes catalans: Clàudia Pina, Eric Garcia i Marc Cucurella. Jordi Roca és el representant de la gastronomia i Lily Rowland, Nil Ojeda, Jessica Goicoechea, Àngela Mármol, els del món influencer.
L'estiu dels 150 anys d'Estrella Damm
Aquest 2026, Estrella Damm està celebrant els 150 anys amb diversos actes repartits per tot el calendari. Des que el mestre cerveser August Kuentzmann Damm va fundar la companyia a Barcelona l'any 1876, la cervesa del llaç vermell ha crescut en paral·lel a la història contemporània de Catalunya gràcies, en part, a les icòniques campanyes d'estiu i al suport a la cultura i l'esport.
"El mateix de sempre", l'últim anunci de l'estiu d'Estrella Damm
Un grup d'amics que cada any fan les mateixes vacances i que desitgen que res canviï. Aquesta era la idea base de l'anunci d'Estrella Damm de l'estiu del 2025. Amb l'eslògan "El mateix de sempre", l'espot dirigit per Nicolás Méndez amb la idea original d'Oriol Villar i produït per Arnau Vallvé és una defensa d'allò conegut, les tradicions personals, els amics de tota la vida i el gaudi de les petites coses.
Els amics, encarnats pels actors Quim Ávila, Pol Hermoso, Ariadna Llobet, Blanca Parés i Albert Salazar, planegen el viatge de l'estiu. Cada any lloguen la mateixa casa d'un poble de platja i fan les mateixes activitats, i discuteixen si enguany han de continuar igual o fer alguna cosa diferent. Això porta a rememorar les anècdotes i vivències al poble i els permet arribar a la conclusió que no volen cap altra cosa, tot i les imperfeccions i frustracions, desamors i temors existents.