El Reial Madrid exigeix a la UEFA que retiri títols del Barça pel cas Negreira

El ja reelegit president del Reial Madrid, Florentino Pérez, ha dedicat bona part de la seva campanya electoral -curta, però intensa- a carregar amb duresa contra el Barça pel presumpte escàndol arbitral conegut com a cas Negreira. En la fatídica roda de premsa, el president blanc ja va deixar entreveure que estaven preparant una acció molt contundent contra els blaugranes: un informe destinat a la UEFA per exigir una sanció al Barça
Segons apunta el diari As, aquesta carpeta amb què ja treballava Florentino abans de convocar les eleccions, i que s'ha estat coent en els darrers mesos, ja va de camí a la seu de la UEFA, ja que és l'únic organisme capacitat per sancionar el club blaugrana. El document fa referència a l'anomenat cas Negreira i, segons apunten des de l'entorn del Madrid a l'As, conté arguments que sostenen la denúncia. Amb l'informe, el Reial Madrid busca que la UEFA li retiri al Barça els títols guanyats durant tota aquesta etapa, ja que d'aquesta manera no els podria treure a relluir. Això, però, són només els supòsits del club madrileny.
No és la primera que la UEFA aborda el presumpte cas d'escàndol arbitral, però en el passat, en algunes ocasions, ho ha acabat arxivant. L'arribada del cas als jutjats, però, els va obligar a reobrir-lo i mantenir-se vigilants. Ara, doncs, caldrà esperar a veure quina és la seva reacció davant l'informe que han enviat des del Madrid, i que hauria de rebre una valoració pertinent en els pròximes dies o setmanes.
Florentino, reelegit amb vot de càstig
Florentino Pérez ha estat reelegit com a president del Reial Madrid amb el 65% dels vots. Els socis li han fet confiança tot i la sequera de títols dels darrers dos anys i una campanya electoral que ha reafirmat la seva decadència, que va quedar palesa durant l'esperpèntica roda de premsa del 12 de maig.
Això sí, la victòria de Florentino ha estat més amarga del que, fins i tot ell, es podia pensar quan va convocar les eleccions, ja que, tot i obtenir més del 21.741 vots, Enrique Riquelme, l'altre candidat, n'ha recollit 11.814, un 35%. Després de 20 anys, els socis, relegats a un segon o tercer pla durant les últimes dècades, han pogut tornar a votar el president del club. Ha plogut, i molt, des del 2006, quan Ramón Calderón va guanyar les eleccions després de la dimissió de Florentino Pérez.