Una veïna de Barcelona es fa viral pel desprestigi de la llengua: «Em sento espanyola, jo el català poquet»

Un escenari recurrent a Barcelona envers la llengua catalana s'ha plasmat en un vídeo de xarxes: "Jo el català poquet". Un reporter nouvingut a Catalunya surt al carrer amb la intenció de preguntar expressions catalanes per intentar aprendre l'idioma. Ara bé, en ple reportatge es troba amb una dona catalana que mostra un rebuig cap a la seva pròpia llengua. "Jo soc espanyola, no utilitzo el català", diu.
Les xarxes socials han bollit i les respostes en defensa del català han començat a emergir. És el cas del perfil Mantinc el Català que compta amb gairebé 80 mil seguidors a Instagram. En un vídeo fet per la periodista Laia Ventura expliquen el seu rebuig al voltant de les declaracions que la dona va expressar davant del reporter xilè.
La periodista de Mantinc el català exposa el seu descontentament amb la dona que, malgrat ser catalana, rebutja la seva llengua ja que associa que per ser espanyola ha d'atacar el català. A més, destaca l'esforç del reporter nouvingut que intenta parlar més el català que una dona nascuda aquí.
La situació del català, en dades
Segons l'InformeCAT 2026 de Plataforma per la Llengua, un dels factors que fan recular el català és la tendència d'amagar la llengua. Ho exemplifica una dada de la primera onada de l’òmnibus del 2025 del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO): la meitat dels catalanoparlants s'adrecen en castellà a les persones que sospiten que són originàries d'un altre país. Si anem al total de ciutadans, només el 19,7%, dos de cada deu, s’hi adrecen en català, mentre que un 71,1% ho fa en castellà. A més, al Barcelonès només un 14,3 % dels enquestats parla el català exclusivament.
També, una altra dada preocupant gira entorn els joves. Els registres de les EULP de l'última dècada mostren com la proporció de població jove que acostuma a començar les converses en català ha patit una davallada important. Els catalans d'entre 15 i 29 anys iniciaven el 55% de les converses en català tant el 2013 com el 2018, però el 2023 la xifra va caure fins el 46%. Per tant la situació del català és d'emergència, però com assegura l'InformeCAT 2026, el català té "futur".